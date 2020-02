La WWE va de l’avant avec Tag Team dans NXT

La WWE a organisé un événement NXT en direct vendredi à Citrus Springs, en Floride, à Citrus Springs et à ce spectacle, une fois de plus, l’équipe de Tony Nese et Mike Kanellis a été réservée.

Cette fois, ils ont battu Shane Thorne et Daniel Vidot. Ainsi, il semble que la WWE progresse avec eux après avoir formé l’équipe d’étiquettes le mois dernier en travaillant sur une émission maison. Il a été signalé que si les responsables de la WWE étaient impressionnés par la nouvelle équipe de tag, ils pourraient être utilisés ensemble sur NXT TV.

@TonyNese & @RealMikeBennett à #NXTCitrusSprings 🤪🤩 oui s’il vous plaît! pic.twitter.com/0ed8tqIese

– Sammy Sizemore (@Sammystalksyou) 1 février 2020

#NXT #NXTCitrusSprings pic.twitter.com/jscj0LoIAQ

– Ronnie Allen (@RonnieAnovelist) 1 février 2020

