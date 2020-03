La WWE va filmer deux fins pour Wrestlemania 36 matchs

Beaucoup de «tout premiers temps» seront attachés à la prochaine édition de Wrestlemania qui se déroule au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. L’hôte d’origine, le Raymond James Stadium, a été retiré du plan en raison de la pandémie de coronavirus.

Désormais, il n’y aura plus d’audience sur l’émission qui se déroulera sur deux nuits et à partir de différents endroits. Ce ne sera pas une émission en direct car la WWE enregistrerait ces matchs, tout en diffusant l’émission sur WWE Network.

La principale crainte de filmer ces matchs avant les 4 et 5 avril est que les résultats pourraient être divulgués sous forme de spoilers via des sources de lutte. Pour éviter le résultat réel du match, la WWE a pensé à faire quelque chose de spécial. Ils auront deux résultats prêts à diffuser pour tromper les sources. La finition d’origine ne sera déclarée que lorsque la télédiffusion Wrestlemania aura lieu.

Comme indiqué précédemment, la WWE filmera WrestleMania 36 ce mercredi et jeudi. Les fans étaient inquiets en pensant que cela pourrait produire les résultats avant le «show of shows» sans aucun avertissement sur les réseaux sociaux.

La WWE est préparée à cela car wwfoldschool.com a suggéré d’éviter les fuites de WrestleMania 36, ​​la WWE devrait filmer deux fins pour tous les matchs de WrestleMania 36. La fin correcte ne sera révélée que lors de la diffusion.

La WWE a dû faire de Wrestlemania 36 une émission enregistrée car elle maintient les directives de santé du CDC. Ils ne peuvent pas rassembler plusieurs talents à un seul endroit, ce qui les a obligés à diviser l’enregistrement en différents horaires et horaires. On dit également que les épisodes de la semaine prochaine de Monday Night Raw et Friday Night Smackdown seront également filmés cette semaine, ce qui nécessite que les superstars suivent un calendrier surchargé.

Espérons que l’enregistrement de Wrestlemania 36 pourra être réalisé sans aucune interdiction. La carte de match actuelle est la suivante,

Hôte: Rob Gronkowski

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Match éliminatoire mortel à 5 ​​voies pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Match des titres par équipe RAW

Angel Garza et le champion des États-Unis de la WWE Andrade contre The Street Profits (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

Match de la cour des os

The Undertaker contre AJ Styles

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Kevin Owens contre Seth Rollins

Elias contre le roi baron Corbin

Bobby Lashley contre Aleister Black