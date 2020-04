La WWE voulait confier à Mandy Rose un rôle intéressant de lutte

Otis et Dolph Ziggler sont impliqués dans une querelle depuis le début de 2020 pour obtenir l’affection de Mandy Rose. À ce stade, c’est l’avantage de Ziggler car elle passe des moments de qualité avec la dame, mais après la débâcle de la Saint-Valentin pour Otis.

Gagnant potentiel révélé pour Edge Vs. Randy Orton à la WWE Wrestlemania 36

Maintenant, ces deux sont prévus pour se battre à WrestleMania 36 avec la magnifique superstar féminine à côté de Ziggler, comme confirmé sur SmackDown la semaine dernière.

Wrestling Observer Newsletter a été la première source à mentionner que ce match aura lieu à WrestleMania. En fait, ils ont également révélé que Mandy Rose devait initialement jouer un rôle intéressant dans cette confrontation.

À un moment donné, elle devait porter les rayures noires et blanches pour le concours, ce qui signifie être l’arbitre du match. Ce type de concept plus ancien rend souvent le fan intéressé par le programme et la WWE voulait en faire bon usage.

Mystery Man sur WWE Smackdown apporte une touche à Otis-Mandy Rose Love Angle

Pour une raison quelconque, le plan original a été abandonné car la déesse dorée ne se tiendra que près de la zone du ring à WrestleMania 36.

La rumeur disait également qu’il était prévu que Sonya Deville et Mandy Rose se séparent de cet angle romantique. Cela aurait créé un match par équipe mixte de six personnes où Dolph Ziggler, Robert Roode et Sonya Deville prendraient Heavy Machinery & Mandy Rose.

Bien que cet angle d’amour ait reçu un temps de télévision minimal sur SmackDown, il a certainement pu attirer l’attention des fans. Mandy Rose et Dolph Ziggler ont utilisé les médias sociaux pour développer l’angle WrestleMania.

Le couple supposé a posté plusieurs photos d’eux rendant Otis ainsi que l’Univers de la WWE en colère. Il sera intéressant de voir dans quelle direction la WWE prendra cette histoire, pour aller de l’avant.

La superstar de la WWE, Mandy Rose, révèle comment elle est devenue championne de bikini

Pendant ce temps, Mandy Rose continue d’attirer une tonne d’attention sur les médias sociaux sur ses magnifiques photos. La plupart d’entre eux sont en bikini deux pièces, ce qui fait baver les fans. En parlant de cela, Mandy Rose a commenté le début de sa carrière en remportant un concours de bikini à New York,

«Quand je me suis impliquée, mon entraîneur était tout de suite du genre« tu dois faire un spectacle »et je me dis« d’accord, en quoi consiste un spectacle? »Elle me montrait ces vidéos et ces photos de ces filles. vous savez marcher sur des talons décapants et c’est à ça que ça ressemblait à l’époque – je me disais: “Je ne sais pas ça.” Il y avait un spectacle à Boston qui n’était pas loin de moi à New York et j’étais comme , «d’accord, entraînons-nous.» »

«J’ai fini par le faire, et je me suis classé premier et comme je l’ai dit, je viens de faire mon truc et j’avais une bonne présence sur scène et ils ont aimé ce qu’ils ont vu et j’ai placé en premier. Je veux dire pas grand chose ou quoi que ce soit. ” (avec la permission de ringsidenews.com)