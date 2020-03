La WWE WrestleMania 36 pourrait-elle reporter l’ajournement de la lutte Indy?

VICE a publié un rapport qui a exploré l’impact de l’annulation de WrestleMania 36 sur la scène de lutte indépendante.

Cela rend la lecture plutôt sombre.

Le promoteur de Highspots Michael Bochicchio a déclaré au site qu’il avait tellement d’argent lié aux événements entourant la semaine Mania à Tampa qu’il aurait probablement à vendre sa maison s’ils n’allaient pas de l’avant. D’autres, comme le lutteur indépendant Chris Dickinson, perdraient jusqu’à neuf réservations programmées pour des spectacles qui détournent les affaires résiduelles du pay-per-view de la WWE dans la région.

Cela le laisserait de sa poche, et il n’est pas seul. D’innombrables autres travailleurs indépendants perdraient de l’argent important lors de l’un de leurs plus grands week-ends si les responsables de la WWE et de Tampa décidaient de reporter ou de supprimer définitivement WrestleMania.

Dickinson est particulièrement inquiet à cause des matchs qu’il a alignés; il est prêt à travailler avec des «stars japonaises de premier plan» qui aideraient à jeter un nouveau regard sur son travail, il y a donc un impact à long terme au-delà d’une semaine en Floride aussi.

VICE décrit les annulations potentielles comme “catastrophiques” pour le circuit indy. Le promoteur de Black Label Pro, Michael Blanton, l’a peut-être mieux dit quand il a dit que cela s’apparenterait à “un neuf sur cinq passant de 40 heures à cinq”.