La WWE WrestleMania 36 sera enregistrée mercredi et jeudi la semaine prochaine

WWE

PWInsider rapporte que la WWE devrait filmer les deux nuits de WrestleMania 36 ce mercredi et jeudi (25-26 mars).

Il a également été noté que la société enregistrera des épisodes de SmackDown (qui seront diffusés les 27 mars et 3 avril) à partir de ce soir et lundi et mardi verront également des enregistrements Raw (diffusés les 23 mars et 30 mars) au Performance Center.

Il semble que la WWE se prépare au pire, en veillant à ce que sa télévision “ Mania build-up ” et l’émission elle-même soient enregistrées au cas où elles seraient obligées de suspendre le tournage en raison de la situation mondiale en constante évolution.

Il y aura également des enregistrements pour les futurs contenus / épisodes de NXT demain.

Sachant que WrestleMania 36 et toute la période préparatoire à l’événement auront eu lieu bien avant que les fans aient la possibilité de le vivre eux-mêmes est une pensée surréaliste, mais avec la situation actuelle, la société n’a eu d’autre choix que de s’assurer que cet événement monumental est prêt à partir les 4 et 5 avril.

Cependant, vous pouvez parier que se cacher des spoilers majeurs pour ces prochaines semaines sera une tâche gigantesque pour la WWE pour éviter les fuites, même avec seulement une petite vis produisant les spectacles.