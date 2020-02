La XFL annonce la date et le lieu de son match de championnat

La XFL a annoncé jeudi que son match de championnat aura lieu le 26 avril à 15h00 HNE au TDECU Stadium de Houston:

La XFL, la Harris County – Houston Sports Authority et l’Université de Houston ont annoncé aujourd’hui lors d’une conférence de presse que Houston, au Texas, et le stade TDECU sur le campus de l’Université de H accueilleront le match de championnat de la ligue le dimanche 26 avril 2020.

Le match mettra en vedette les champions de la ligue des divisions Est et Ouest et sera retransmis au niveau national par ESPN à 15h00. ET.

“Nous sommes extrêmement ravis d’avoir été sélectionnés comme site pour le match de championnat de la XFL”, a déclaré la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo. «Cette ligue a animé des fans de football de toute notre région, et nous sommes impatients de continuer à présenter Harris County comme l’une des plus grandes villes sportives d’Amérique. Nous tenons à remercier la ligue d’avoir choisi Houston et nous sommes impatients d’accueillir les fans de football de partout au pays à ce qui sera certainement un match de championnat mémorable. »

Après la saison régulière de 10 semaines, qui a débuté le 8 février et se termine le 12 avril, les deux meilleures équipes de chaque division XFL s’affronteront pour le droit de jouer pour le championnat de la ligue. La finale est est prévue le samedi 18 avril (15 h 00 HE, FOX) et la finale ouest aura lieu le dimanche 19 avril (15 h 00 HE, ESPN), les gagnants se qualifieront pour le championnat XFL en Houston le week-end suivant.

“Houston est une grande ville sportive polyvalente avec des installations de premier ordre, une communauté incroyable de fans de football et une infrastructure solide”, a déclaré le commissaire et PDG de la XFL, Oliver Luck. «Nous sommes reconnaissants à la ville et à la Sports Authority d’avoir à nouveau ouvert ses portes à la XFL et nous sommes impatients d’accueillir des fans de tout le Texas, ainsi que de tout le pays, pour se joindre à nous pour célébrer ce moment spécial de l’histoire de la XFL. “

“Il est normal que la première saison de la XFL commence et se termine à Houston, passionnée de football, et nous sommes honorés de jouer un rôle central dans le lancement de cette nouvelle ligue”, a déclaré Burke. «Houston est connue pour accueillir des événements sportifs majeurs et le championnat XFL ne fera que renforcer notre réputation. Nous sommes ravis de donner aux fans de football de cette ville l’occasion de vivre l’excitation du football XFL sur la plus grande scène de la ligue. “

Le TDECU Stadium, qui a ouvert ses portes en 2014 et a une capacité de plus de 40 000 personnes, est le siège de l’équipe de football des Houston Roughnecks de la XFL et des Cougars de l’Université de Houston. Il a remporté de nombreux prix pour sa conception et sa construction et propose une variété de sièges haut de gamme, dont 26 suites, 42 loges, 766 sièges club, deux suites et quatre ponts pour fêtes. Il y a aussi une abondance de zones de talonnage autour du stade qui ajouteront aux festivités d’avant-match.

«Nous sommes honorés de nous associer à la XFL, à la ville de Houston et à la Harris County – Houston Sports Authority pour accueillir le premier championnat XFL. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de présenter nos installations universitaires et de classe mondiale à la nation », a déclaré Chris Pezman, vice-président de l’UH pour l’athlétisme.

«Depuis l’annonce de l’arrivée de la XFL à Houston, nous sommes honorés de nous associer à eux et espérons continuer à le faire à l’avenir. Il y a eu beaucoup de travail acharné dans les coulisses pour en faire une réalité et je tiens à remercier de nombreux membres de notre équipe de direction pour avoir rendu cette entreprise possible. Le match de championnat XFL profitera non seulement à l’Université de Houston, mais ce sera un événement sportif national majeur pour notre ville en avril. »

Les billets pour le Championnat XFL seront mis en vente au grand public à partir de mars sur XFL.com/tickets. Les prix des billets seront publiés à ce moment-là, le statut prioritaire étant accordé aux membres fondateurs des abonnements XFL.

Les fans peuvent visiter https://www.xfl.com/championship pour s’inscrire aux informations sur les billets pour le Championnat XFL 2020.