L’accusateur #SpeakingOut de Matt Riddle révèle de nouvelles preuves

WWE

Une photo publiée sur Twitter par l’accusateur #SpeakingOut de Matt Riddle révèle que le couple s’embrasse en 2019.

Jedusor était l’un des nombreux lutteurs nommés lors du récent mouvement #SpeakingOut en ligne, la nouvelle star de SmackDown étant accusée d’avoir agressé sexuellement une femme à l’arrière d’une camionnette en 2018.

Il allait finalement publier une déclaration affirmant que son accusateur avait traqué sa famille et tenté de ternir sa réputation dans la communauté. La WWE elle-même a également publié une déclaration disant: « Les individus sont responsables de leurs propres actions personnelles. La WWE a une tolérance zéro pour les questions impliquant la violence domestique, la maltraitance des enfants et les agressions sexuelles. Lors de son arrestation pour une telle faute, un talent de la WWE sera immédiatement suspendu. En cas de condamnation pour une telle faute, un talent de la WWE sera immédiatement licencié. »

L’accusatrice de Jedusor a maintenant publié de nouvelles preuves sur son profil Twitter, une photo d’elle et Jedusor s’embrassant à l’arrière d’une voiture. Elle a tweeté à côté de la photo: «C’est fou. Cela fait deux semaines et je reçois toujours des messages / menaces de haine et je vois des choses comme ça. Si je «traque depuis des années», pourquoi est-ce à partir de 2019? Cela a également été pris après que je suis allé le voir sur une boucle nxt et qu’il m’a obtenu des billets pour deux spectacles.

La WWE a récemment suspendu la star de NXT UK Joe Coffey et libéré deux arbitres de NXT UK, Joel Allen et Chris Roberts, de la société en raison des allégations #SpeakingOut faites contre eux.