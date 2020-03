Lacey Evans commente la pandémie de coronavirus, Shawn Michaels / Kurt Angle, Plus

Selon WWE Network News, un nouvel épisode de «WWE Untold» se penchera sur Shawn Michaels et Kurt Angle. L’émission sera diffusée le 3 avril. Le synopsis officiel est ci-dessous:

«À WrestleMania 21, deux des plus grands artistes de lutte technique de tous les temps ont créé un chef-d’œuvre. Shawn Michaels et Kurt Angle se souviennent du match qu’Angle appelle le meilleur de sa carrière. »

Lacey Evans a tweeté ce qui suit, commentant la pandémie de coronavirus:

«Distanciation sociale, autosuffisance et utilisation du temps pour être avec votre famille. Cette fois, cela peut avoir un impact positif et négatif sur votre santé mentale. Nous allons vous montrer quelques petites choses que vous pouvez faire pour en tirer le meilleur parti. Cultivez des trucs, attrapez des trucs et apprenez des trucs. #Rester à la maison”

Distanciation sociale, autosuffisance et utilisation du temps pour être avec votre famille

Cette fois, cela peut avoir un impact positif et négatif sur votre santé mentale. Nous allons vous montrer quelques petites choses que vous pouvez faire pour en tirer le meilleur parti. Cultivez des trucs, attrapez des trucs et apprenez des trucs. # StayHome❤ pic.twitter.com/7s3uWuHFul

– Lacey Evans ~ Superstar de la WWE (@LaceyEvansWWE) 28 mars 2020