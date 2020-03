L’acteur du côté obscur de l’anneau Chris Benoit dévoilé

Viceland

La dissection de Viceland des moments les plus controversés de l’histoire de la lutte professionnelle devrait se poursuivre, avec la deuxième saison de la série documentaire Dark Side of Ring diffusée ce mardi à 21 heures HNE.

Le premier épisode, divisé en deux parties, se concentre sans aucun doute sur le jour le plus sombre qui ait jamais frappé l’industrie: la tragédie de Chris Benoit. La première partie, racontant les événements qui ont mené au double meurtre / suicide de Benoit, est déjà disponible sur YouTube.

Dans la reconstitution, Benoit est interprété par le pro canadien Tyson Dux, qui a fait plusieurs apparitions à la WWE depuis 2002. Son dernier passage dans la société est venu dans le cadre du Cruiserweight Classic 2016, au cours duquel il a été éliminé par Zack Saber Jr.

Dux a parlé du rôle sur Twitter, affirmant que c’était un “ honneur ” de dépeindre un homme qu’il grandit en idolâtrant:

Ce fut un honneur de jouer Benoit. Je l’ai idolâtré en grandissant. C’est la raison pour laquelle je voulais devenir lutteur professionnel. Être en dehors de cela était surréaliste. Si vous n’avez pas encore vérifié cela.

Pendant ce temps, Chris Jericho d’AEW raconte l’épisode, tout comme il fait la série entière, qui couvre des sujets tels que Jimmy Snuka et la mort de Nancy Argentino, l’assassinat de Dino Bravo et l’infâme Brawl for All de la WWE.