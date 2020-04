Lana commente travailler pour Vince McMahon et Paul Heyman, ce qu’elle a appris

Lors d’une récente apparition sur «The Matthew Aaron Show», Lana a commenté son travail pour Vince McMahon et Paul Heyman, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur les conseils que Paul Heyman lui a donnés: «Je me souviens juste que Paul Heyman m’a donné de si bons conseils au début de ma carrière. Il a dit tout ce qu’on vous donnerait, faites-le sortir du parc. Même si ce n’est que 10 secondes, comme saisir littéralement cet anneau en laiton. Et c’est ce que je fais. “

Sur ce qu’elle a appris de Vince McMahon: «Avec Vince, j’ai tellement appris. Comme je ne peux même pas. Des leçons de vie que j’ai vraiment apprises. Prenez juste vos responsabilités lorsque vous vous trompez. Soyez prêt à faire des erreurs mais ne faites pas la même erreur deux fois. Comprenez dans la vie, vous allez tout donner et vous allez faire des erreurs mais vous devez en assumer la responsabilité. Vous devez en tirer des leçons, en devenir propriétaire et ne plus jamais le faire. »

