Lana révèle pourquoi elle a cessé de publier des photos de famille sur les réseaux sociaux

WWE.com

Lana de la WWE a récemment révélé dans The Matthew Aaron Show qu’elle avait commencé à rappeler sa publication de photos de famille sur les réseaux sociaux en raison du contrecoup des fans.

Elle a mentionné comment lors de la course de Rusev en 2014 en tant que championne des États-Unis, les fans allaient sur les réseaux sociaux et écrivaient des commentaires horribles sur les photos de sa famille en raison de leurs sentiments envers elle à l’écran.

“ C’était en 2014 comme lorsque nous faisions le super Rocky IV, vous savez, très patriotique envers la Russie, pour moi, il n’y a rien de mal à être patriotique pour votre pays. Eh bien, tous les États-Unis d’Amérique ont décidé de venir sur mon Instagram, et si je publiais une photo de mon neveu qui avait littéralement trois semaines, ils diraient: «Il est le bébé le plus laid du monde! Nous espérons qu’il mourra! ETATS-UNIS! USA! “C’est comme, oh mon Dieu, vous êtes tellement malade. Les gens sont malades, comme qu’est-ce qui ne va pas chez vous? Vraiment, les gens peuvent être de tels intimidateurs et c’est fou pour moi. J’ai donc cessé de publier quoi que ce soit de ma famille parce que … les gens normaux ne sont pas aussi durs qu’une superstar de la WWE.

Aucun lutteur ne mérite d’être personnellement attaqué en ligne simplement parce qu’il joue un personnage provocateur à la télévision et le triste fait est que cette période en 2014 n’était pas la dernière fois que Lana était ciblée par une section volatile de la base de fans.

En 2019, elle a déclaré que Bobby Lashley et elle-même avaient reçu des menaces de mort dans le cadre de leur relation amoureuse avec Rusev – le véritable mari de Lana dans la vraie vie.

À la fin de la journée, Lashley, Lana et Rusev faisaient simplement leur travail et cette interview nous rappelle à quel point les commentaires des fans peuvent avoir un impact sur la vie de ceux qu’ils visent.