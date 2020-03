Lance Archer dit qu’il était “chez lui” lors de la diffusion d’AEW Dynamite hier soir

Comme on l’a vu lors de l’émission AEW Dynamite hier soir, Lance Archer n’a pas fait ses débuts pour la société. Nous avons noté plus tôt ici sur eWn que AEW avait choisi de changer de plan au cours du week-end et il y a des informations selon lesquelles AEW souhaite “étaler” ses prochains débuts.

Quand un fan a demandé à Archer où il était sur Dynamite, il a répondu, “À la maison.” Il a envoyé un autre tweet, disant: «Cher IWC. Vous êtes trop parfois. (Dans le bon sens). ((Parfois))”

pic.twitter.com/1vqh6bK96v

– Lance Hoyt / Archer (@LanceHoyt) 5 mars 2020

Je ne porte pas de manches. LoL

– Lance Hoyt / Archer (@LanceHoyt) 5 mars 2020

À la maison.

– Lance Hoyt / Archer (@LanceHoyt) 5 mars 2020

Cher IWC. Vous êtes trop parfois. (Dans le bon sens). ((Parfois))

– Lance Hoyt / Archer (@LanceHoyt) 5 mars 2020