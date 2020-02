Lance Archer taquine plusieurs promotions de lutte avec lesquelles il pourrait signer

Lance Archer a tweeté ce qui suit mardi, taquinant plusieurs des nombreuses promotions avec lesquelles il pourrait finir par signer. Il a dit,

«Peu importe où je me retrouve Nxt. Je resterai le roi du monde du catch dans le monde du sport, tout en faisant un choix All Elite. Je vais absolument faire un Impact, mais je le ferai avec Honor dans un Ring of one Major league wrestling promotion des États-Unis au Japon et partout dans le monde! “

Pour ce que ça vaut, il y a des rapports selon lesquels Archer est en pourparlers sérieux avec AEW:

– Lance Hoyt / Archer (@LanceHoyt) 11 février 2020