L’ancien responsable de la sécurité de la WWE publie un livre, Rocky Johnson Biopic Plans

L’ancien chef de la sécurité de la WWE, Jimmy Noonan, publiera un livre. Le synopsis se lit comme suit:

«Dan« Delirium Tremens »Manley l’a, le cadeau. «Les hommes veulent être lui, et les femmes veulent le f ** k. C’est la formule simple qui vous mènera au sommet de la montagne dans la lutte professionnelle, l’endroit où réside actuellement Dan. Des obstacles comme Bobo Awesome, Clint McClintock et Johnny Quest, un penchant pour WFW TopChix et les Ring-Rats toujours aussi disponibles ne peuvent pas le faire tomber de la montagne. Lui seul peut le faire. Il veut plus, et plus est une proposition dangereuse dans le monde qu’il a choisi. «Plus» met des gars comme Dan dans une merde profonde **, un endroit où il descend lentement. Voici son journal de la vie sur la route avec le plus grand mastodonte itinérant de l’histoire du sport, du premier jour avec The Strap à une confrontation dangereuse des mois plus tard. TOUTE ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou mortes, ou des événements réels est purement fortuite. Les noms, les personnages, les entreprises, les lieux, les événements, les paramètres régionaux et les incidents sont soit les produits de l’imagination de cet auteur, soit utilisés de manière fictive. Aucun lutteur n’a été blessé lors de la rédaction de ce livre. Toute ressemblance avec la réalité est une pure coïncidence. Non, je n’écris pas sur toi, tu es prétentieux. ***

Le biopic prévu sur Rocky Johnson avance après le décès du WWE Hall of Famer. Selon Jonathan et Justin Gajewski, qui travaillent sur Ring King depuis 2018, le biopic est toujours en développement. Johnson est décédée le mois dernier à l’âge de 75 ans.

Gajewski a déclaré:

«Le monde a perdu une légende lorsque Rocky est décédé. Son décès a été déchirant pour nous. Rocky avait hâte de partager son histoire avec le monde. Il voulait transmettre son éthique de travail, ses valeurs et sa mentalité d’entraînement pour inspirer les gens de la manière dont il a inspiré et motivé tous ceux à qui il a transmis ces leçons vitales », poursuit le communiqué. «Il a fait face à de nombreuses épreuves et a tiré de précieuses leçons à travers ces épreuves, qu’il a voulu transmettre pour aider toute personne confrontée à des situations similaires… Ce fut un grand honneur d’avoir eu le privilège de relire son histoire et de nous donner la façon dont il le voulait son histoire à raconter. Il est très rare d’avoir l’influence de la personne sur laquelle le biopic est réalisé, ce qui a un impact si riche sur son développement. “