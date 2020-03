L’ancien superstar de la WWE s’entretient avec Vince McMahon Angle, Benoit Tragedy

Ancienne superstar de la WWE Teddy Long a été interviewé par WrestlingINC. Pendant l’interview, Long a rappelé l’angle de mort de Vince McMahon. Cette histoire s’est produite environ une semaine avant la tragédie de Benoit Murder-Suicide, qui a vu le personnage de McMahon «mourir» dans une explosion de limousine.

«Nous étions à Corpus Christi, au Texas, et nous nous apprêtions à faire de la télévision. Ce Corpus Christi TV était le jour où nous allions avoir les funérailles de Vince McMahon. Ils avaient le cercueil et tout là-bas et c’est là que Vince est venu nous annoncer la nouvelle et c’est pourquoi nous n’avons pas pu faire les funérailles de Vince McMahon. C’était un homme irréel. “

Les pensées de Teddy sur Chris Benoit. A-t-il vu le documentaire?

«Non, je l’ai raté, mais j’aurais aimé avoir eu l’occasion de parler à ces gars-là car j’étais là et une partie de tout cela. Avec Nancy et Benoit, j’ai roulé avec eux beaucoup de nuits. J’ai fait irruption avec Kevin Sullivan. Lui et Nancy étaient mariés à l’époque, donc j’étais là quand tout a commencé avec elle et Benoit. »

Ses réflexions sur Chris Benoit.

«Chris était un gars tellement gentil et on ne croirait jamais que quelque chose comme ça aurait échoué. Chris Benoit vous donnerait la chemise de son dos et Nancy était de la même manière. Si les gens se souviennent, elle était la directrice de Butch Reed et Ron Simmons avant que je ne les reçoive. Ils s’appelaient Doom mais ils avaient les capuchons et c’est moi qui les ai enlevés. Mon truc était que ce sont deux jolis hommes noirs que tu as couverts. Enlève ces masques et laisse les jolies femmes voir à quoi elles ressemblent. Elle a donc eu la chance de les gérer avant de les avoir. »