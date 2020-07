L’ancienne Diva ECW et WWE partage les détails de ses implants mammaires

JCC

Les fans d’ECW connaissaient bien la Diva nommée Francine qui était une grande attraction pour ses atouts. Il fut un temps dans la lutte pro où se montrer était le but principal des Divas dans une industrie dominée par les hommes. Ainsi, des noms comme elle, en particulier dans une promotion hardcore comme ECW, n’ont pas eu beaucoup de chances de prouver leurs capacités de lutte. Les gens auraient donc davantage parlé de la forme de son corps.

Francine est l’un d’entre eux qui traite toujours avec ces fans hardcore d’ECW et les questions qu’ils traversent. L’ancienne star de l’ECW a récemment abordé une question que les fans sont souvent intéressés de savoir. Ils veulent savoir depuis longtemps si elle a subi une chirurgie plastique.

Les fans l’ont fait parce qu’ils voulaient savoir si ses actifs étaient entièrement naturels ou qu’elle l’a ensuite amélioré en utilisant des silicones.

Une version claire pour vous! @HLProWrestling pic.twitter.com/GeHsxhjfDy – Francine (@ECWDivaFrancine) 30 juin 2020

Francine tient désormais ses fans à jour avec un compte Patreon où elle n’a pas à être nécessairement censurée, contrairement aux plateformes de réseaux sociaux. Elle a donc eu une conversation ouverte sur le podcast. Ainsi, elle est allée en ligne pour répondre à la question qui portait essentiellement sur les implants mammaires. Elle a mis fin aux rumeurs en cours confirmant qu’elle n’avait pas subi de nouvelles interventions chirurgicales après la fin du relais ECW,

« Pour ceux d’entre vous qui demandaient: Non, je n’ai pas eu de gros implants. En fait, je n’ai plus d’implants car ils ont tous deux rompu. J’ai pris du poids depuis ECW, donc mes cuisses, mon torse et mes b ** bs sont plus gros. Et ça va. «

L’ancien talent ECW a en outre mentionné comment elle avait autrefois utilisé des implants mammaires pendant son apogée. Mais la lutte a rompu ces deux implants et elle n’a jamais opté pour cette option. Voici plus de Francine,

«Et à ceux qui n’arrêtent pas de dire« vous êtes en bonne santé maintenant », veuillez arrêter. J’étais en bonne santé à l’époque. Ne laissez pas certains écrivains idiots vous laisser penser le contraire. Je ne pouvais pas prendre de poids à l’époque, même si je prenais des poids. Je n’étais pas en mauvaise santé, je venais d’avoir un métabolisme très élevé. «

Complètement non censuré! Et il y en a beaucoup plus d’où ça vient! Les gars, vraiment? Venez vous amuser! https://t.co/kl4idf0sUW https://t.co/QbCiyYTVnL – Francine (@ECWDivaFrancine) 2 juillet 2020

Francine a ensuite fait plaisir aux fans en publiant une vidéo de démonstration à titre de preuve. Elle n’est pas allée complètement seins nus dans la vidéo, mais n’a été vue que portant un haut de bikini afin que cela donne aux fans une idée de la façon dont son corps est naturel de nos jours.

Il semble que Francine se soit beaucoup amusée en communiquant avec ses fans. À l’époque de l’ECW, les lutteuses auraient été jugées avec leur apparence et leurs talents de montre, ce qui n’est plus le cas.

À l’époque, ECW et WWE venaient sur des chaînes non PG qui exigeaient ce genre de produits hardcore. Il semble que Francine ait aimé revenir à cette époque pour une occasion unique via son compte Patreon.