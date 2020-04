L’ancienne superstar de la WWE défend les commentaires de Ronda Rousey

WWE

La récente pousse d’interviews de tournage de Ronda Rousey qui fustigent la base de fans de la WWE a transformé (le jeu de mots) le monde de la lutte en ligne dans une frénésie, certains condamnant ses remarques tandis que d’autres les ont défendus, y compris une ancienne superstar de la WWE.

Pour récapituler, lors d’une apparition sur le podcast Steve-O, Rousey a déclaré à propos de son hiatus en cours à la WWE “la chose est que j’aime jouer, j’aime les filles. J’adore être là-bas mais, à la fin de la journée, j’étais juste comme, ‘F ** k ces fans, mec. “” Elle a continué, “C’est comme,” Hé les filles, j’adore ce que vous faites. Je vais essayer de prendre tout mon élan et de vous pousser les gars aussi loin que Je peux – voler de petits oiseaux, voler! Je rentre f ** king à la maison. “Et c’était essentiellement ça.”

Alors que les réactions des stars actuelles et anciennes de la WWE allaient d’Alexa Bliss admonestant l’utilisation du mot “faux”, à Nia Jax défiant l’ancien champion de l’UFC à un shootfight, à Hulk Hogan décidant que le tournage était en fait un travail, l’ancien champion des poids lourds Mark Henry a défendu Rousey et l’a comparée à Kurt Angle. “Elle a 100% raison. Et comme je l’ai dit, nous devons apprécier les travailleurs essentiels? Nous devons apprécier des gens comme Ronda Rousey et Rob Gronkowski. Toutes les personnes qui sont venues à WrestleMania qui n’étaient pas des lutteurs. Oui, vous êtes jugé par classe différente, mais de temps en temps, vous obtenez une ou deux ou trois personnes comme Ronda Rousey et un Kurt Angle qui entrent dans le sport; et ils sont tellement bons, à quoi ressembleraient-ils s’ils avaient été éternellement? “

Il a continué en disant “et si en 1996, quand je suis entré dans la lutte professionnelle, Kurt Angle est entré? Cela aurait été si bon. Mais ce n’est pas notre réalité. Ronda Rousey? Elle a fait des films, elle s’est battue professionnellement pendant des années depuis qu’elle était adolescente. . Elle s’est entraînée, et même avant, elle s’est entraînée. Mec … 10 ans en judo! Comme si elle a passé toute sa vie dans d’autres divertissements tous ensemble. Et puis elle entre dans la nôtre, et elle est peut-être depuis un an ou deux au plus haut niveau? Ensuite, elle a dessiné mieux que tout le monde. “

Avant d’être un lutteur professionnel, Henry était un haltérophile et un homme fort d’Olympia, un médaillé d’or panaméricain et reste le détenteur du record WDFPF (World Drug-Free Powerlifting Federation) pour le squat, le soulevé de terre et le total. Il est actuellement signé à la WWE dans le cadre d’un contrat Legends et est le co-animateur du podcast Busted Open Radio.

Les commentaires d’Henry n’étaient pas les seuls à soutenir Rousey. Le vétéran du MMA, Shayna Baszler, a tweeté:

En tant que journaliste plus tôt, elle a également envoyé un deuxième tweet (maintenant supprimé) qui disait “Vous pensez que vous savez ce qu’est le VRAI? # Réalité # F — Kayfabe”.