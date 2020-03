L’artiste de la WWE Rob Schamberger s’apprête à lancer une expérience virtuelle

L’artiste en résidence de la WWE Rob Schamberger fera ses débuts au Not Bad Con demain. Vous pouvez trouver plus de détails ci-dessous:

L’artiste en résidence de la WWE lance Not Bad Con, une expérience de convention virtuelle gratuite

Kansas City, MO. – Avec autant de conventions et de spectacles de bandes dessinées reportés ou annulés, l’artiste en résidence de la WWE Rob Schamberger propose une alternative virtuelle gratuite: Not Bad Con, qui débute à 1p Central demain 20 mars.

Not Bad Con propose toutes vos choses préférées sur les conventions: art en direct, panneaux, questions et réponses, conversation, démonstrations, cosplay, art à vendre et plus encore. La convention virtuelle est une chance pour les gens du monde entier de continuer à se réunir, de s’amuser et d’apprendre les uns des autres.

“Nous traversons une période difficile, et il est plus important que jamais de rester connecté”, explique Rob. “Je veux donner aux gens une chance d’échapper un peu à la réalité et offrir une expérience de convention virtuelle aussi divertissante et immersive qu’un spectacle en personne.”

Voici un échantillon du programme Not Bad Con:

5p, 20 mars: Notions de base sur la photographie des deux côtés de l’objectif avec Paul Andrews – Paul Andrews, photographe de mode de vie et photographe basé à Kansas City, nous invite dans son studio pour obtenir des conseils afin d’améliorer vos photos, que vous soyez le sujet ou le photographe.

Midi, 21 mars: Paper Toy Fun avec Matt Hawkins – L’artiste et musicien Matt Hawkins dévoilera un tutoriel pour son nouveau jouet en papier, l’activité créative parfaite pour toute la famille!

3p, 21 mars: Keepin ‘It Real Online avec Jake Jacobson et Gene Willis – Rob et Katy Schamberger seront rejoints par les professionnels du marketing numérique Jake Jacobson (vice-président, Native Digital) et Gene Willis (Chief Engagement Officer, United Inner City Services) , pour un chat Twitter en direct sur la façon d’être plus authentique en ligne – et pourquoi c’est important.

18 h 30, 21 mars: Rob c. Katy en direct Drink ‘n Draw – Donnez à Rob et Katy une invite et ils auront 10 minutes pour le dessiner. Ensuite, votez sur vos photos préférées sur Twitter. BYOB!

2p, 22 mars: Créez votre propre costume de Shockmaster – Cela va de soi, non? Attrapez vos paillettes!

4p, 22 mars: Dans les coulisses de Journey Pro Wrestling et comment soutenir la lutte indépendante – Walter Fulbright, copropriétaire et promoteur de Journey Pro Wrestling, basé à Kansas City, vous donnera un aperçu des coulisses de la gestion d’une lutte promotion. De plus, il partagera quelques conseils pour aider les promotions indépendantes, en particulier en ces temps difficiles.

Remarque: toutes les heures sont au centre

Le plaisir ne s’arrête pas là! Des conversations auront lieu tout le week-end sur Twitter et Instagram, permettant aux participants de se connaître et de partager leurs intérêts et leur travail.

De plus, Rob peindra Edge v. Randy Orton en direct tout au long de #NotBadCon. Vous verrez des photos de progression tout au long du week-end. Rob fera également ses débuts à la vente toutes les heures, et dévoilera des remises spéciales et un cadeau à l’achat.

Pour participer à #NotBadCon, suivez Rob sur robschamberger sur Twitter et Instagram et sur YouTube à www.youtube.com/robschamberger1. Visitez le site Web de Rob pour le calendrier complet de Not Bad Con: www.robschamberger.com/NotBadCon2020.