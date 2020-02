Le baron Corbin a vu des «jours meilleurs», Naomi retourne à SmackDown, Rousey

Ronda Rousey a eu 33 ans samedi.

Comme on l’a vu lors de l’événement principal de WWE SmackDown de vendredi soir, Roman Reigns et The Usos ont vaincu le roi Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode. Le baron Corbin a tweeté la photo suivante, se montrant couvert de nourriture pour chiens. Il a lié la photo à une vidéo de «Better Days» de Citizen King:

Comme on l’a vu lors de l’émission WWE SmackDown de vendredi soir, Naomi est revenue et a affronté Bayley. Vous pouvez regarder une vidéo du segment ci-dessous: