Le BCP révèle pourquoi il a re-signé avec Ring of Honor, et plus encore

Lors d’un récent entretien avec Chien vautour, Le BCP a commenté sa nouvelle signature avec Ring of Honor, pourquoi il ne voulait pas aller dans une grande entreprise, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Pourquoi il ne voulait pas aller dans une grande entreprise: «Je pense que pour aller dans une grande entreprise, être le champion, être quelque chose de grand. C’est déjà fait. C’est déjà là. Je pense que devenir champion avec l’entreprise elle-même et être le champion, puis aider l’entreprise à devenir aussi grande que la WWE. Je pense que c’est un objectif très difficile. J’ai eu des entretiens avec trois sociétés avant de décider de signer avec Ring of Honor, ils m’ont emmené à Baltimore, ils m’ont montré à quoi ressemblait le groupe de diffusion Sinclair, 217 stations de télévision, les entreprises dont ils sont propriétaires, l’argent qu’ils étaient prêts à injecter dans Ring Of Honor. Quand ils ont fait le spectacle du 17e anniversaire de Las Vegas, ils ont montré qu’ils circulaient depuis 17 ans. »

Sur la façon dont il croit en ROH: «Peut-être qu’avant, ils ne voulaient pas être sous l’eau, ne voulaient pas rivaliser avec l’entreprise numéro un au monde, mais je sentais que lorsque je les ai rencontrés, j’ai senti que nous voulions vraiment aller grand, devenir comme quelque chose comme la WWE, et dans mon rêve, quand je voulais devenir Hulk Hogan, je voulais aider à faire éclater le territoire, le prendre et le faire exploser. C’est pourquoi j’ai décidé d’aller avec Ring Of Honor. De plus, ils m’ont montré leurs installations, leurs dojos, la façon dont ils s’occupent des nouveaux prospects et des nouveaux talents, l’ensemble du système, les chaînes de télévision. C’est le leur. Ils n’ont pas à payer pour passer à la télévision. Ils ont une base de fans solide. Nous pouvons devenir très gros à partir de là. C’est très difficile et une très belle opportunité. Je crois vraiment que Ring of Honor va surprendre beaucoup de gens en 2020. »