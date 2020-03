Le bouledogue britannique Davey Boy Smith entrera au Temple de la renommée de la WWE

WWE.com

La légendaire légende de la lutte britannique Davey Boy Smith entrera au WWE Hall of Fame au cours du week-end de WrestleMania 36 … avec la mise en garde habituelle qui accompagne toutes les discussions sur le week-end imminent de Tampa.

Il y a des semaines, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le British Bulldog était enfin prêt à entrer dans la salle, Corey Graves le confirmant sur son podcast After The Bell. Smith est malheureusement décédé à seulement 39 ans en 2002, mais son héritage en tant que star du crossover international et (une fois, au moins) un tirage au sort gigantesque reste intact de son temps avec World Wrestling Entertainment et World Championship Wrestling.

Crédité (et à juste titre) pour avoir convaincu le gros des 80355 parieurs du stade de Wembley de se séparer de leur argent pour son affrontement SummerSlam 1992 avec Bret Hart, Bulldog a été pendant des années un produit extrêmement précieux pour les grandes organisations en termes de portée à l’étranger. S’étendant au-delà de sa course en simple, son héritage comprend également un fabuleux relais en double aux côtés du Dynamite Kid au milieu des années 1980.

Bulldog rejoint le Nouvel Ordre Mondial, Dave Batista, John Bradshaw Layfield et The Bella Twins dans la classe de cette année, avec l’événement (actuellement) qui doit avoir lieu jeudi avant “ The Show Of Shows ”.