Le British Bulldog est officiellement annoncé pour le Temple de la renommée de la WWE 2020

La nouvelle a été confirmée mercredi que la légende de la lutte professionnelle tardive “The British Bulldog” Davey Boy Smith sera officiellement intronisée dans la classe du WWE Hall of Fame 2020.

Il a été annoncé sur le podcast «After the Bell» de Corey Graves que le British Bulldog prendrait effectivement sa place légitime dans le très convoité Temple de la renommée de la WWE lors de la cérémonie d’intronisation de 2020 prévue pour le WrestleMania 36 Weekend.

Suite à l’annonce de Graves sur son podcast WWE: ATB, la société a publié une annonce officielle pour diffuser les nouvelles à l’univers WWE via leurs médias sociaux.

La déclaration et l’article suivant sur le site officiel de la WWE se lisent comme suit:

RUPTURE: Le #BritishBulldog Davey Boy Smith sera intronisé au Temple de la renommée de la WWE dans le cadre de la promotion de 2020. La nouvelle a été annoncée pour la première fois sur @AfterTheBellWWE avec @WWEGraves. #WWEHOF https://t.co/hLuNsxLcjP

– WWE (@WWE) 12 mars 2020

«The British Bulldog» Davey Boy Smith sera intronisé au WWE Hall of Fame dans le cadre de la promotion 2020 au cours de la 36ème semaine de WrestleMania à Tampa. La nouvelle a d’abord été interrompue par le podcast officiel de la WWE, WWE After the Bell with Corey Graves.

British Bulldog rejoint Batista, les membres de nWo Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash & Shawn Waltman, The Bella Twins et JBL dans la classe 2020.

Smith a d’abord fait son entrée dans le cercle carré à l’adolescence dans son pays d’origine, l’Angleterre, aux côtés de son cousin Dynamite Kid. Les deux Britanniques ont rapidement attiré l’attention de la famille Hart, qui les a amenés au Stampede Wrestling de Calgary. Là, Smith et Dynamite ont grandi en tant que concurrents, à la fois en tant que rivaux et partenaires de l’équipe d’étiquette.

Connus sous le nom de British Bulldogs, les deux sont rapidement devenus l’une des équipes d’étiquettes les plus impressionnantes au monde. La puissance brute de Smith était le complément parfait de la vitesse et de la précision de Dynamite Kid. Les deux ont fait leurs débuts à la WWE en 1984 et sont rapidement devenus l’un des tandems les plus aimés de l’Univers de la WWE alors qu’ils se sont engagés dans une rivalité avec la Fondation Hart. À WrestleMania 2, avec la légende du heavy metal Ozzy Osbourne dans leur coin, les Bulldogs ont battu The Dream Team pour capturer le championnat du monde par équipe sur la plus grande scène de tous.

À la fin des années 1980, Smith & Dynamite Kid a quitté la WWE pour participer à des compétitions internationales, mais Smith est revenu en 1990. En tant que The British Bulldog, il est redevenu extrêmement populaire auprès de la WWE Universe, cette fois en tant que concurrent en simple. Le retour de Bulldog à la WWE a été marqué par deux énormes victoires dans son pays natal. Premièrement, il a survécu à 19 autres Superstars pour remporter une Battle Royal 1991 au Royal Albert Hall de Londres. Un an plus tard, devant plus de 80 000 fans au stade de Wembley, il a battu Bret «Hit Man» Hart pour remporter le championnat intercontinental à SummerSlam 1992 dans ce qui est largement considéré comme l’un des meilleurs matchs de la WWE.

Le British Bulldog continuerait d’être une superstar de renommée mondiale tout au long des années 1990 avec des passages dans la WCW ainsi que dans la WWE, où il est devenu le tout premier champion européen de la WWE, champion Hardcore et a tenu à nouveau le championnat mondial par équipe, cette fois avec Owen Cerf.

Bien que British Bulldog soit décédé en 2002, son impact sur la WWE ne peut être nié, et il mérite plus que d’être inscrit dans le Temple de la renommée de la WWE!

Ne manquez pas que British Bulldog prenne sa place dans l’histoire du divertissement sportif lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE 2020 le jeudi 2 avril, à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride, et en streaming en direct sur WWE Network!