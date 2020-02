Le British Bulldog rejoint le WWE Hall of Fame 2020!

WWE.com

Davey Boy Smith entre enfin au WWE Hall of Fame.

C’est selon Dave Meltzer dans l’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio, avec le rapport indiquant que le Bulldog britannique rejoindra les Bella Twins et Jushin ‘Thunder’ Liger dans le dernier lot d’annonces.

Beaucoup considéreraient l’induction de Smith attendue depuis longtemps. Ancien champion intercontinental, européen et par équipe, il a joué dans un moment de lutte historique lorsqu’il a renversé Bret Hart dans l’événement principal de SummerSlam 1992 et a été une star considérable pour la majorité de sa course. Comme le fait remarquer Meltzer, c’est quelque chose que sa famille avait poussé pendant très, très longtemps, donc c’est agréable d’apprendre que cela se concrétisera finalement en avril.

Bulldog est malheureusement décédé après avoir subi une crise cardiaque en mai 2002. Son fils Harry était récemment au siège de la WWE et a publié des photos de lui-même avec les anciens stablemates de la dynastie Hart Tyson Kidd et Natalya sur les réseaux sociaux, alors peut-être que l’induction de son père avait quelque chose à voir avec le visite.

Quoi qu’il en soit, il sera bon de voir la puissance britannique prendre la place qui lui revient parmi l’élite lors de la cérémonie du Temple de la renommée de cette année.