Le calendrier complet des enregistrements télévisés de la WWE est révélé jusqu’à Summerslam 2020

La WWE a eu la chance de poursuivre ses enregistrements depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars. En suivant la stratégie de «l’émission doit continuer» de Vince McMahon, ils ont diffusé des épisodes télévisés de RAW et SmackDown depuis le Performance Center à Orlando, en Floride. À ce jour, aucune émission incluant les événements à la carte n’a été annulée en 2020 pour la société.

Annonces :

Ces derniers temps, bien que la situation des coronavirus se soit détériorée, un certain nombre d’employés de la WWE auraient été testés positifs. Ils ont dû faire quelques changements dans la programmation créative ainsi que l’enregistrement de la télévision. Tout le monde doit être testé pour le coronavirus avant d’entrer dans les enregistrements, ce qui prend vraiment beaucoup de temps.

C’est la raison pour laquelle le programme télévisé de juillet, qui avait été défini précédemment, a dû être abandonné et un nouveau a été structuré qui dirigera la WWE jusqu’à SummerSlam 2020. Lutte POST rapporte que l’équipage de la WWE sera de retour au Performance Center le 17 juillet. Leur prochaine série d’enregistrements commencera par le tournage de SmackDown avant Extreme Rules le 19 juillet.

Pour aller de l’avant, tout le nouveau calendrier a été informé, qui est fixé jusqu’au plus grand événement de la WWE de l’été.

Vendredi 17 juillet: enregistrement SmackDown pour cette nuit, plus 205 Live

Dimanche 19 juillet: Extreme Rules pay-per-view

Lundi 20 juillet: enregistrements RAW pour cette nuit et le 27 juillet, plus Main Event et RAW Talk

Mardi 21 juillet: enregistrements SmackDown pour les 24 et 31 juillet, plus 205 Live

Mercredi 29 juillet: enregistrements NXT pour cette nuit et le 5 août

Lundi 3 août: enregistrements RAW pour cette nuit-là et 3 et 10 août, plus Main Event et RAW Talk

Mardi 4 août: enregistrements SmackDown pour les 7 et 14 août, plus 205 Live

Mercredi 12 août: enregistrements NXT pour cette nuit et le 19 août

Lundi 17 août: enregistrements RAW pour cette nuit et SmackDown le 21 août (plus RAW Talk, Main Event, 205 Live)

Samedi 22 août: OPA NXT

Dimanche 23 août: SummerSlam (avec la permission de ringsidenews.com)

La carte actuellement donnée est susceptible de changer comme elle l’a fait précédemment, car l’épidémie de coronavirus se poursuit dans le monde entier. Il reste à voir s’ils rencontrent plus de problèmes en cours de route qui pourraient retarder ces plans.

La WWE aurait élaboré leurs plans via SummerSlam, qui n’a certainement pas lieu dans la ville hôte d’origine de Boston, car le gouvernement n’autorisera pas les rassemblements de masse. Les chances sont plus grandes que la société doive reprogrammer le spectacle à partir du PC WWE, tout comme les événements PPV récemment passés.