Le CDC conseille l’annulation ou le report d’événements avec plus de 50 personnes

S’il y avait le moindre doute que WrestleMania 36 serait annulé ou reporté, cela scelle essentiellement l’accord car le CDC a maintenant recommandé que les rassemblements de 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés pour les huit prochaines semaines (deux mois). Le CDC a publié l’avis dimanche, disant que «Les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 aux États-Unis via les voyageurs qui assistent à ces événements et introduisent le virus dans de nouvelles communautés.» Comme vous vous en doutez, la WWE subit de fortes pressions pour reporter WrestleMania et une annonce est probable cette semaine.

Cela étant dit, la WWE n’a pas annulé WrestleMania 36 au moment de la rédaction de cet article. La ville de Tampa n’a pas non plus annulé l’événement, car ils semblent tous deux attendre que l’autre camp annule en premier. C’est un cas de politique et de police d’assurance.