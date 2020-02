Le champion NXT Cruiserweight Jordan Devlin blessé

Le champion NXT Cruiserweight Jordan Devlin est actuellement aux prises avec une blessure au coude, une bursite du coude.

Dimanche après-midi, Devlin a accédé à son compte Twitter pour annoncer qu’il ne participerait plus à l’événement «Chapter 103» de Progress. Vous pouvez voir le post ci-dessous:

Désolé aux fans de @ThisIs_Progress et mgmt pour avoir manqué # Chapter103 aujourd’hui. Horaire fatigant ces derniers temps et ramassé un peu de bursite du coude. Ce sera bien dans une semaine environ, je ne voulais tout simplement pas risquer une infection ou l’aggraver et prolonger mon temps d’arrêt. A bientôt. 😓

– Jordan Devlin (@ Jordan_Devlin1) 23 février 2020

Le personnel d’eWN fournira des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.