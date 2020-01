Le championnat 24/7 change de mains, la star de NXT fait ses débuts bruts

Riddick Moss a fait ses débuts à Raw dans l’épisode de ce soir en tant qu’allié de Mojo Rawley. Rawley a présenté Moss comme son «joueur de ligne offensif» qui bloquera toute personne essayant de le mettre à l’aveugle pour le championnat WWE 24/7.

Rawley a vaincu No Way Jose dans un match pour le titre et, alors que R-Truth a réussi à se faufiler et à rouler Rawley pour la broche, Moss a aidé Rawley à récupérer rapidement la ceinture. Le règne de R-Truth était son 34e. Mojo Rawley en est maintenant à son sixième règne.

La # 247Championship est sur la ligne SUIVANTE alors que @MojoRawleyWWE se prépare à défendre… mais que fait-il avec @riddickMoss?! #RAW pic.twitter.com/1737eAhawY

– WWE (@WWE) 28 janvier 2020

Avec un peu d’aide de son joueur de ligne offensif @riddickMoss, @MojoRawleyWWE vient de regagner le # 247Championship! #RAW pic.twitter.com/yBAZFcwvDL

– WWE (@WWE) 28 janvier 2020

