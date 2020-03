Le coronavirus a déclaré une pandémie, les dernières informations concernant WrestleMania 36

La WWE est prête pour le coronavirus quelques semaines à peine avant WrestleMania 36.

Les responsables de la WWE ont tenu une réunion sur le coronavirus la semaine dernière avant Raw au Barclays Center de Brooklyn. Il a été fait pour passer en revue les dernières informations disponibles sur le virus, car les talents ont également été informés de ce qu’ils pouvaient faire pour se protéger lors de leurs déplacements sur la route de l’entreprise.

Le compte Twitter @WrestleVotes a noté ce qui suit au sujet de la situation:

J’ai interrogé quelques sources sur Mania et la situation de Corona. Certains n’avaient aucune information à transmettre. L’un d’eux a dit: “si cela peut continuer comme prévu, cela se fera”

On peut dire que la WWE ne le sait pas encore. Tout est très fluide. Tous à déterminer.

– WrestleVotes (@WrestleVotes) 11 mars 2020

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré la propagation mondiale du coronavirus une pandémie. Vous pouvez lire leur déclaration ici:

11 mars 2020 – Bonjour.

Au cours des deux dernières semaines, le nombre de cas de COVID-19 à l’extérieur de la Chine a été multiplié par 13 et le nombre de pays touchés a triplé.

Il y a maintenant plus de 118 000 cas dans 114 pays et 4 291 personnes ont perdu la vie.

Des milliers d’autres se battent pour leur vie dans les hôpitaux.

Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter encore plus.

L’OMS a évalué cette flambée 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction.

Nous avons donc estimé que COVID-19 peut être qualifié de pandémie.

Pandémie n’est pas un mot à utiliser à la légère ou avec négligence. C’est un mot qui, s’il est utilisé à mauvais escient, peut provoquer une peur déraisonnable ou une acceptation injustifiée de la fin du combat, entraînant des souffrances inutiles et la mort.

Décrire la situation comme une pandémie ne change pas l’évaluation par l’OMS de la menace que représente ce virus. Cela ne change pas ce que fait l’OMS et cela ne change pas ce que les pays devraient faire.

Nous n’avons jamais vu de pandémie déclenchée par un coronavirus. Il s’agit de la première pandémie causée par un coronavirus.

Et nous n’avons jamais vu de pandémie maîtrisable en même temps.

L’OMS est en mode de réponse complète depuis que nous avons été informés des premiers cas.

Et nous avons appelé chaque jour les pays à prendre des mesures urgentes et agressives.

Nous avons sonné haut et fort.

Comme je l’ai dit lundi, le simple fait de regarder le nombre de cas et le nombre de pays touchés ne raconte pas tout.

Sur les 118 000 cas signalés dans le monde dans 114 pays, plus de 90% des cas se trouvent dans seulement quatre pays, et deux d’entre eux – la Chine et la République de Corée – ont des épidémies en déclin significatif.

81 pays n’ont signalé aucun cas et 57 pays ont signalé 10 cas ou moins.

Nous ne pouvons pas le dire assez haut, ni assez clairement, ni assez souvent: tous les pays peuvent encore changer le cours de cette pandémie.

Si les pays détectent, testent, traitent, isolent, retracent et mobilisent leurs populations dans la réponse, ceux qui ont une poignée de cas peuvent empêcher ces cas de devenir des grappes et ces grappes de devenir une transmission communautaire.

Même les pays ayant une transmission communautaire ou de grands groupes peuvent inverser la tendance sur ce virus.

Plusieurs pays ont démontré que ce virus peut être supprimé et contrôlé.

Le défi pour de nombreux pays confrontés à de grands clusters ou à la transmission communautaire n’est pas de savoir s’ils pouvez faites de même – c’est volonté.

Certains pays sont aux prises avec un manque de capacités.

Certains pays sont aux prises avec un manque de ressources.

Certains pays sont aux prises avec un manque de détermination.

Nous sommes reconnaissants des mesures prises en Iran, en Italie et en République de Corée pour ralentir le virus et contrôler leurs épidémies.

Nous savons que ces mesures pèsent lourdement sur les sociétés et les économies, tout comme en Chine.

Tous les pays doivent trouver un juste équilibre entre protéger la santé, minimiser les perturbations économiques et sociales et respecter les droits de l’homme.

Le mandat de l’OMS est la santé publique. Mais nous travaillons avec de nombreux partenaires dans tous les secteurs pour atténuer les conséquences sociales et économiques de cette pandémie.

Ce n’est pas seulement une crise de santé publique, c’est une crise qui touchera tous les secteurs – donc chaque secteur et chaque individu doit être impliqué dans la lutte.

J’ai dit dès le début que les pays doivent adopter une approche pangouvernementale et pangouvernementale, construite autour d’une stratégie globale pour prévenir les infections, sauver des vies et minimiser l’impact.

Permettez-moi de le résumer en quatre domaines clés.

Tout d’abord, préparez-vous et soyez prêt.

Deuxièmement, détecter, protéger et traiter.

Troisièmement, réduisez la transmission.

Quatrièmement, innover et apprendre.

Je rappelle à tous les pays que nous vous appelons à activer et à intensifier vos mécanismes d’intervention d’urgence;

Communiquez avec vos employés sur les risques et la façon dont ils peuvent se protéger – c’est l’affaire de tous;

Trouver, isoler, tester et traiter chaque cas et retracer chaque contact;

Préparez vos hôpitaux;

Protégez et formez vos agents de santé.

Et regardons-nous tous, car nous avons besoin les uns des autres.

Il y a eu tellement d’attention sur un mot.

Permettez-moi de vous donner quelques autres mots qui importent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus exploitables.

La prévention.

Préparation.

Santé publique.

Leadership politique.

Et surtout, les gens.

Nous sommes là-dedans ensemble, pour faire les bonnes choses avec calme et protéger les citoyens du monde. C’est faisable.

Je te remercie.