Le début d’AEW de Matt Hardy attire plus d’un million de vues YouTube

AEW

Malgré la perturbation continue à travers le monde, la nuit dernière

épisode d’AEW Dynamite a reçu une réponse extrêmement positive de la lutte

fans – et un élément clé de cela était les débuts AEW d’un certain Matt Hardy.

Non seulement l’apparition de Matt à la fin de la semaine

Dynamite envoie Twitter en effondrement, il a également attiré un nombre ridiculement élevé

sur la chaîne YouTube de All Elite Wrestling. Pour être un peu plus précis, The

Les débuts de Broken One ont été visionnés plus d’un million de fois en seulement 15 heures.

Comme vous pouvez le voir en fouillant dans les récents numéros AEW, Matt Hardy

début a été la tête et les épaules au-dessus de tout autre segment de Dynamite de cette semaine

en ce qui concerne les vues YouTube. Et pour les fans de Hardy, c’est clairement un

signe incroyablement positif devant nous tous voyant à quel point l’ancien monde IMPACT

Champion est utilisé à la fois dans et hors du ring au cours des prochains mois et

ans.

En plus de Matt finalement arrivé à AEW, Chris

Jéricho a décidé de confirmer apparemment que la version 1 unique sera

mâcher la graisse avec Le Champion lors de la conférence de vendredi est Jericho.

Le contrat de Hardy avec la WWE a expiré à la fin du mois dernier,

et le natif de Caroline du Nord est clairement désireux de poursuivre la prochaine étape de son

carrière de catcheur professionnel – comme le montre le peu de temps qu’il a perdu à se présenter

Tous les combats d’élite.