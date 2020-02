Le dernier challenger de Bayley dévoilé sur WWE SmackDown

La WWE saura si “ Mella est vraiment de l’argent quand la star de SmackDown défiera Bayley pour son titre féminin de SmackDown bientôt.

Carmella a remporté un match à quatre impliquant également Alexa Bliss, Naomi et Dana Brooke dans l’événement principal de l’émission de vendredi, et elle va maintenant affronter la championne en titre. Bien que rien ne soit encore figé, il semble que Bayley vs Carmella pourrait avoir lieu au Super ShowDown en Arabie Saoudite.

Si le match a lieu le 27 février en Arabie saoudite, ce ne sera que le deuxième match féminin à avoir lieu dans le pays. Le premier était Natalya contre Lacey Evans au Crown Jewel en octobre dernier.

Il est un peu surprenant que Naomi, qui est récemment revenue et fière allure à Royal Rumble (et a envoyé un défi à Bayley le SmackDown de la semaine dernière) a été négligée en faveur de ‘Mella. La WWE a évidemment imaginé un bouleversement mineur en ayant l’épingle de Carmella Naomi, mais cela pourrait nuire à la crédibilité de cette dernière en tant que candidate à l’avenir.

Gardez cela à l’esprit, car la WWE a un autre pay-per-view avant WrestleMania. La Chambre d’élimination disparaît le 8 mars.