Le Dynamite d’AEW et le site “Double or Nothing” (MGM Grand) sont fermés jusqu’à nouvel ordre

Comme indiqué plus tôt ici sur eWn, le CDC a recommandé que tous les rassemblements de 50 personnes ou plus soient annulés. Cela dit, MGM Resorts International a annoncé mardi la fermeture de ses propriétés à Las Vegas. Cela comprend le MGM Grand, qui est le site de l’enregistrement à venir de la télévision Dymamite d’AEW et de leur événement à la carte Double or Nothing. La Grand Garden Arena devait accueillir l’épisode du 27 mars d’AEW Dynamite. Vous pouvez consulter l’annonce officielle ci-dessous:

L’édition 2020 du Double Or Nothing d’AEW est prévue pour le 23 mai au MGM Grand Garden Arena, mais avec la suspension des propriétés MGM à Las Vegas, le statut de l’événement est désormais en suspens. Il est possible que l’arène soit “nettoyée” d’ici là, car l’événement aura lieu en mai, mais personne ne le sait à ce stade.

