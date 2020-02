Le Fiend et Goldberg s’affrontent

Crédit: WWE

WWE Super ShowDown est à seulement une semaine. Les fans d’Arabie saoudite auront droit à une autre carte intrigante la semaine prochaine avec des membres de toutes les marques participant à cet événement. SmackDown Live sera à l’avant-plan en amenant les stars de la marque bleue au stade international King Fahd à Riyad, en Arabie saoudite, le jeudi 27 février 2020.

L’épisode de cette semaine WWE Friday Night SmackDown nous arrive en direct de Phoenix, Arizona sur FOX ce vendredi à 20h HNE / 19h CST. L’épisode de retour à la maison de SmackDown Live avant Super ShowDown est sûr d’apporter des scénarios amusants pour les superstars de la marque SmackDown.

Goldberg et The Fiend s’affrontent

Bray Wyatt est sur une lancée depuis deux semaines. Après deux segments épiques de Firefly Fun House, nous verrons enfin Goldberg et The Fiend face à face cette semaine. La première confrontation en face à face entre ces légendes créera sûrement un contenu convaincant que vous ne voudrez pas manquer.

Énorme: Personne ne peut toucher ce que Bray Wyatt apporte à la table en tant qu’interprète. Semaine après semaine, il livre le micro, sur le ring et renforce la valeur de tous ceux avec qui il travaille. La meilleure partie de Wyatt est la façon dont il s’améliore chaque fois que nous le voyons. Une chose que je peux dire avec certitude, c’est qu’il y aura tant de souvenirs et de moments légendaires dans un avenir prévisible pour «The Eater of Worlds». Intrigant: Goldberg pourrait-il vaincre The Fiend? Je sais que cela semble fou pour certains d’entre vous de lire ceci. Goldberg remportant le Championnat Universel est une possibilité. Il y a un intérêt sérieux au sein de la WWE pour Goldberg vs Roman Reigns à WrestleMania 36. Si Goldberg gagne à Super ShowDown, où cela laisse-t-il The Fiend à WrestleMania 36? Il y a des signes forts que l’adversaire de Wyatt s’il perd contre Goldberg est le légendaire John Cena. Il s’agit d’une confrontation très intrigante car Cena serait une autre légende potentiellement ajoutée à la liste des victimes de Wyatt.Hulk règne toujours: L’avertissement de Hulk Hogan au Fiend la semaine dernière au sujet de la lutte contre Goldberg a été exécuté à la perfection. Le Firefly Funhouse sur le thème du NWO a été parfaitement réalisé par Hogan et Wyatt. Ce segment pourrait constituer un grand angle entre Hogan et Wyatt à l’avenir. Le démon et l’immortel Hulk Hogan est un angle très intrigant que j’aimerais voir à l’avenir. Est-ce que Hulkamania va bientôt se déchaîner sur The Fiend?

Je suis encore confus

Je ne sais toujours pas où va la division féminine de SmackDown. Suivez-moi si vous le pouvez. Naomi était la prochaine en lice pour le Championnat féminin de SmackDown il y a quelques semaines. Ensuite, Carmella a remporté un match pour obtenir une fissure à Bayley et remporter le titre SmackDown Women.

Maintenant, après la défaite de Carmella la semaine dernière, Naomi défie à nouveau Bayley. Vous me suivez toujours? Vous êtes encore confus?

Enfin, Carmella a déclaré qu’elle obtiendrait un autre tir au titre de Bayley même après avoir perdu contre Bayley la semaine dernière. Que se passe-t-il ici, WWE? C’est une réservation étrange et déroutante encore une fois par l’équipe créative de la WWE.

Mella est la réponse: La «Staten Island Queen» est un excellent choix pour être la femme qui remporte le championnat féminin SmackDown à WrestleMania 36. Carmella reçoit beaucoup de haine des fans parce qu’elle n’est pas la lutteuse la plus aguerrie. Le charisme que possède Carmella est ignoré par les fans de lutte et de créativité de la WWE. Carmella peut être une excellente championne du visage ainsi qu’une formidable championne du talon. Comme je l’ai dit la semaine dernière, donnez une chance à Carmella et laissez-la nous montrer pourquoi nous devrions investir de nouveau en elle en tant que championne. Les résultats d’une course au titre de Carmella seront bien meilleurs que ce que nous voyons maintenant de Bayley.Profondeur manquante: Ne vous y trompez pas, la division féminine de SmackDown est faible et manque de profondeur. Il n’y a qu’une poignée de femmes dans la marque bleue qui peuvent être considérées comme des prétendantes légitimes au championnat de Bayley. Cela me déconcerte pourquoi la WWE n’utilise pas certaines des femmes très talentueuses de NXT pour reconstituer la faible division féminine de SmackDown.

Allons-nous jamais obtenir de nouvelles querelles?

Le Champion Intercontinental de la WWE, Braun Strowman, combat toujours Shinsuke Nakamura et son équipage semaine après semaine. Nakmura affrontera Strowman la semaine prochaine au Super ShowDown. En outre, le roi Corbin obtiendra un autre match avec Roman Reigns au Super ShowDown.

Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle ces intrigues se poursuivent aussi longtemps. C’est une autre décision de l’équipe créative de la WWE que je n’arrive pas à comprendre. A-t-on gagné à tirer ces querelles aussi longtemps?

Pourquoi recycler les querelles est mauvais: Corbin et Reigns se disputent depuis fin 2018. Nakamura et Strowman ont une querelle en cours depuis des mois avec un intérêt minimal des fans. Les histoires de recyclage et les réservations paresseuses sont une raison majeure pour laquelle les classements de la WWE sont plus bas que jamais. Conseils gratuits à la WWE. Arrêtez de recycler les querelles et les histoires qui intéressent peu les gens. Les notes baissent semaine après semaine à cause de trucs comme ça.

Sheamus veut de l’or: Le Celtic Warrior a déclaré la semaine dernière dans une interview qu’il avait au moins 10 ans de lutte devant lui. Avec un dynamisme et une passion retrouvés, l’ancien champion du Grand Chelem a également mentionné qu’il voulait bientôt le championnat intercontinental autour de sa taille.

Sheamus vs Braun Strowman à WrestleMania 36 pourrait être un match très amusant. Strowman est un énorme pas en avant par rapport à la lutte contre Shorty G semaine après semaine. Sheamus mérite les meilleurs adversaires et Strowman est un talent de haut niveau qui travaillerait bien avec lui. Vous verrez Sheamus ou King Corbin chercher le titre intercontinental pour WrestleMania cette année.

Otis a le cœur brisé

L’un des segments les plus populaires, semaine après semaine, a été l’histoire d’amour naissante entre Mandy Rose et Otis. Les fans ont régulièrement aimé ces segments. Lentement, cette histoire d’amour est devenue une intrigue très intrigante se concentrant sur la possibilité d’attirer des opposés avec l’excentrique Otis et la magnifique Rose.

Les fans ont adhéré à cette histoire et ont malheureusement été de nouveau abandonnés par la WWE. Le gain pour cet angle était épouvantable, insensé et mal fait. Si vous voulez raconter le redoutable gain pour cet angle, ne cherchez pas plus loin que la débâcle de Rusev et Lana sur «Monday Night Raw».

L’inclusion de Dolph Ziggler n’a aucun sens, car c’est un autre exemple de création de la WWE qui n’a pas réussi à écrire une conclusion convaincante sur les intrigues. Ce scénario était unique et amusant semaine après semaine jusqu’à maintenant. Cet angle peut-il être récupéré? Est-ce que Rose et Otis finiront bientôt ensemble comme un couple à l’antenne? Nous allons certainement découvrir plus de détails cette semaine.

Sérieusement: J’espère vraiment que la WWE pourra réparer les dégâts qu’ils ont causés la semaine dernière. Il y a tellement plus qu’ils peuvent faire avec ce scénario qui profitera à toutes les personnes impliquées. Sérieusement, pourquoi Dolph Ziggler est-il inséré dans ce scénario? Pendant des mois, il a été aligné avec King Corbin et se querelle avec The Bloodline. Pourquoi a-t-il été inclus au hasard dans ce scénario? Ce fut une énorme erreur de la WWE, y compris Ziggler dans cette querelle. Il n’y a aucun avantage à inclure Ziggler dans cette histoire.

Prédiction: Otis et Mandy Rose deviendront un couple sur scène. Cette histoire est un excellent moyen pour Otis et Mandy d’être plus exposés à l’univers WWE. La récompense sera «La Déesse Dorée» allumant Otis et devenant un personnage au talon énorme la transformera en un rôle principal dans la division féminine. Notez mes mots, Mandy Rose aura de l’or autour de sa taille à la même époque l’année prochaine.

N’oubliez pas de visiter SmackDown Live cette semaine car les superstars de la marque bleue laisseront tout sur la ligne lors du spectacle final avant le WWE Super ShowDown. Vous ne voudrez pas manquer cet épisode de SmackDown et les prochaines semaines Super ShowDown. WrestleMania 36 est dans six semaines et ces spectacles joueront un rôle important dans le développement de la carte de match WrestleMania.