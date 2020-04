Le film des superstars masculines de la WWE “Don’t Rush Challenge” (vidéo), Total Bellas Preview, Rousey’s Vlog

Hier, nous avons rapporté ici sur eWn que les WWE’s Women’s Superstars ont filmé une vidéo pour le «Don’t Rush Challenge». Certaines des superstars masculines ont fait de même aujourd’hui, que vous pouvez voir ci-dessous:

Mon mauvais😐 C’EST LA VRAIE PLEINE #DontRushChallenge prendre 2 “Je serai prêt dans 4 minutes”, a déclaré chaque gars…. #setitoff #wwe #raw #smackdown #nxt #wweonfox #wweonusa #usa #hitemup pic.twitter.com/PgZMt9iCrg

– WWE R-TRUTH (@RonKillings) 9 avril 2020

Vous pouvez consulter le synopsis officiel de l’émission Total Bellas de ce soir ci-dessous:

«Le livre à venir de Brie et Nicole et la décision de renouer avec leur père éloigné ouvrent de vieilles blessures et déclenchent un conflit majeur avec leur mère, Kathy; Artem essaie d’enseigner à Nicole comment devenir une propriétaire responsable. »

Vous pouvez consulter le dernier vlog de Ronda Rousey ci-dessous. Dans l’épisode de cette semaine, elle parle de sa propre bataille avec Apraxia:

La WWE a posté la vidéo suivante, montrant le match Fatal 4-Way complet de Backlash 2007: