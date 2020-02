Le film d’horreur CM Punk “Fille au troisième étage” est maintenant en streaming sur Netflix

Le film «Girl on the Third Floor» avec CM Punk est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

Mettant en vedette Phil «CM Punk» Brooks, le film a été produit par Dark Sky et sorti en octobre, acclamé par la critique dans plusieurs grands festivals de films, dont South by Southwest (SXSW).

Le film est actuellement évalué à 82% sur RottenTomatoes.com.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit:

«Au cœur du film se trouve Don Koch (CM Punk), un homme qui échoue en tant que mari. Pendant des années, il a patiné sur le charme et le charisme, jusqu’à ce qu’il le fasse presque tomber en prison. Il considère maintenant la réparation d’une vieille maison comme une chance de réparer les erreurs du passé. Pendant ce temps, sa femme, Liz Koch, s’inquiète du calendrier de rénovation car ils ont un bébé en route. Avec toute cette pression, il n’est pas étonnant que Don réponde aux flirtements d’un étranger attrayant. Alors que Don déchire la maison, cela commence également à le déchirer, révélant la pourriture derrière la cloison sèche. »

Vous trouverez ci-dessous la bande-annonce officielle du film.