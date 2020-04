Le fils de la WCW Star signe pour les corbeaux de Baltimore

Corbeaux de Baltimore

Bronson Rechsteiner, fils de l’ancienne star de la WCW / WWF, Rick Steiner, a officiellement signé avec l’équipe de la NFL les Ravens de Baltimore, selon la Kennesaw State University.

Plus de 20 recrues non rédigées devraient signer avec les Ravens au cours des prochaines semaines et Rechsteiner est devenue l’une de ces futures stars potentielles entrantes ces derniers jours.

Dans le cadre de l’attaque optionnelle de The Owls, le fils de l’ancienne star de la WCW a remporté un impressionnant 909 verges au sol la saison dernière et une moyenne de huit verges par course.

En plus de cela, Rechsteiner a également démontré à plusieurs reprises la force de signature de Steiner Brothers. Plus récemment, lors de la journée professionnelle de l’État de Kennesaw en mars, lorsque le Raven nouvellement acquis a repoussé 35 monstrueux représentants sur le développé couché. Cela seul lui aurait valu le troisième meilleur score de développé couché à la NFL.

Rechsteiner a également déclaré qu’il serait prêt à suivre les traces de son père si sa carrière dans la NFL ne fonctionnait pas.

Il aurait certainement de grosses chaussures à remplir, car le CV de Steiner compte huit championnats par équipes WCW et deux championnats par équipes WWF. Mais, à en juger par ses attributs physiques stellaires (qu’il a déjà mis en évidence au cours de sa carrière de football), il semble qu’il sera plus que prêt pour le défi si une carrière en lutte professionnelle arrive.