Le gouverneur de la Floride nie le soutien de McMahons à Donald Trump a joué un rôle dans le classement de la WWE comme une entreprise essentielle

Vous attendriez-vous à ce qu’il dise autre chose?!

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, l’État de Floride a qualifié la WWE de «business essentiel» jeudi dernier, juste un jour avant que SmackDown ne soit diffusé en direct dans l’État.

Comme vous vous en doutez, beaucoup ont montré du doigt Linda / Vince McMahon pour avoir éventuellement payé le gouverneur Ron DeSantis (R) en raison du soutien des McMahons à Donald Trump. Lors de son point de presse mercredi, DeSantis a nié (évidemment) ces allégations.

Lorsqu’on lui a demandé si le soutien des McMahons à Trump avait un lien avec le classement de la WWE comme une entreprise essentielle, DeSantis a déclaré:

«Qui a suggéré ça? … D’accord, je veux dire, qu’est-ce que cela a à voir avec moi? Genre, me soutiennent-ils? L’avez-vous recherché? Ils ne l’ont pas fait, non? D’accord. Voici donc la chose; Je soutiens faire des choses, je soutiens NASCAR. J’ai parlé à Lesa Kennedy, je veux qu’ils courent. Je pense que le public aimerait voir – ça va être à la télé. Je comprends que vous n’allez pas remplir Daytona Speedway pour le moment, et je ne vous suggère pas de le faire. Mais si je pense qu’il y a du contenu qui peut être créé, je pense que c’est une bonne chose. Et j’ai même – le docteur Fauci a dit que les sports télévisés étaient une chose positive. Il n’y a pas beaucoup de choses à regarder pour le moment, et je pense que vous commencez à voir que cela commence à se fatiguer sur certaines personnes après un certain temps.

Et mon avis serait donc, faisons ce que nous pouvons faire pour arrêter la propagation, pour nous assurer que nous aplatissons la courbe. Mais en même temps, vous pouvez donner aux gens des débouchés. Peut-être que c’est avec la programmation à la télévision, peut-être que c’est avec des activités essentielles, que j’ai soutenues depuis le début où vous allez courir, vous sortez et faites des choses tant que vous n’êtes pas en contact étroit avec d’autres personnes. Et c’est donc le genre d’accord. Mais évidemment, les gens peuvent rechercher n’importe qui qui m’a soutenu. S’il n’y a pas de support, il serait vraiment difficile d’établir cette connexion à ce stade. Non pas que ce serait légitime de toute façon, mais dans ce cas, le prédicat factuel n’est même pas là. “

Le gouverneur de Floride DeSantis dit qu’il n’y a aucun lien légitime entre la WWE considérée comme un service essentiel et les relations de la famille McMahon avec le président Trump. pic.twitter.com/GXmKCuNUcQ

– Ryan Satin (@ryansatin) 15 avril 2020