Le gouverneur de la Floride sur la WWE est étiqueté comme une «entreprise essentielle» – «Nous le prenons au cas par cas!»

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, l’État de Floride a accordé la semaine dernière à la WWE le statut d ‘«entreprise essentielle». L’annonce a retenu beaucoup l’attention du public alors que Linda McMahon s’est engagée à consacrer 18,5 millions de dollars à l’État de Floride pour son Super PAC pro-Trump. L’engagement est intervenu le même jour que la WWE, à qui on avait précédemment dit de ne pas organiser d’événements, a ensuite été considérée comme une «entreprise essentielle». De toute évidence, les gens remettent en question les motifs ici.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (R), a été interrogé sur les raisons pour lesquelles la WWE était désormais qualifiée d ‘«entreprise essentielle» lors de sa conférence de presse aujourd’hui et il a déclaré que cela se faisait «au cas par cas». Alors l’argent parle? Il a dit,

Donc, en tant que personnes – vous savez, Disney a demandé à certaines personnes de jardinage de pouvoir y aller, car elles ont tous des millions de dollars de choses là-bas et ça irait mal, puis nous avons dit: “ D’accord, c’est il va y avoir une distanciation sociale? “” Ouais, les gens vont sortir, travailler eux-mêmes. “Evidemment, la WWE il n’y a pas de foule ou quoi que ce soit donc c’est un très, très petit nombre de personnes. Nous examinons donc cette question au cas par cas. Nous n’avons pas eu énormément de demandes, je veux dire. Je pense donc qu’une grande partie de cela sera simplement, vous savez, à quoi ressemblons-nous en mai avec une partie de cela, plutôt que de pouvoir faire des choses maintenant. »

La seule chose que je soutiens est, je pense, que nous devons soutenir le contenu comme. Surtout comme les sports et les événements. Et nous n’allons pas avoir de foule là-bas; Je comprends ça. Mais si nous pouvons faire comme, si NASCAR fait une course et peut la télédiffuser sans avoir de grandes foules, je pense que c’est une bonne chose. J’aimerais voir Woods et Mickelson faire du golf ou autre chose. Parce que c’est la distance sociale. Vous n’auriez pas de galerie là-bas, vous n’auriez pas de foule. Mais pour mettre cela à la télévision, je pense que les gens sont affamés de contenu. Je veux dire, nous n’avons pas eu beaucoup de nouveaux contenus depuis début mars. Ici, nous sommes à la mi-avril et si on dit aux gens de rester plus près de la maison, cela aide certainement d’avoir de nouvelles choses à faire. Et je pense que les gens rongent le nez. Je veux dire, si vous y réfléchissez, nous n’avons jamais eu une période comme celle-ci dans l’histoire américaine moderne où vous avez eu si peu de nouveau contenu, en particulier dans le domaine sportif. Je veux dire, les gens regardent – nous regardons les rediffusions du début des années 2000, en regardant Tom Brady faire le Super Bowl ensuite … mais je pense que les gens, pour pouvoir avoir un peu de lumière au bout du tunnel, voient que les choses peuvent faire revenir sur une meilleure voie. Je pense que d’un point de vue psychologique, je pense que c’est une bonne chose. »