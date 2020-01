Le grand match de WrestleMania 36 de Charlotte Flair révélé?

WWE.com

Après avoir remporté le match du Royal Rumble féminin, Charlotte

Flair est apparue sur Raw hier soir pour confirmer qu’elle… prendrait un peu

plus de temps pour réfléchir au champion qu’elle affrontera à WrestleMania

36.

En regardant les options actuelles sur la table, Charlotte

contre les championnes des femmes brutes Becky Lynch et Charlotte contre les femmes de SmackDown

Champion Bayley sont deux matchs qui ont été faits à mort à travers NXT et

sur la liste principale au cours des dernières années. Mais n’ayez crainte, car il se pourrait bien

que le voyage de Charlotte WrestleMania se dirige dans une direction beaucoup plus intrigante.

Avec l’aimable autorisation de PWInsider, Flair doit maintenant apparaître sur

ce mercredi épisode de NXT. Ainsi, une spéculation logique suggérerait

qu’un concours Charlotte contre NXT Femmes Champion Rhea Ripley semble extrêmement

probable si la Reine se présente effectivement mercredi soir.

Avant WrestleMania 36, ​​bien sûr, Ripley a le petit

question de défendre son titre contre Bianca Belair à NXT TakeOver: Portland

le 16 février. Étant donné que l’Australienne a remporté une victoire décisive sur Charlotte en

la construction du PPV Survivor Series de l’année dernière, cependant, il y a clairement un

récit existant que les créateurs de la WWE pourraient conserver s’ils décidaient d’aller

avec Charlotte Flair contre Rhea Ripley au Showcase of the Immortals.