Le juge Bauer révèle comment le talent a été annoncé MLW serait arrêté en raison de COVID-19

Le président de la Major League Wrestling (MLW), Court Bauer, a récemment été interviewé par Entrepreneur pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Dire aux talents MLW que l’entreprise ferme pour l’instant:

Nous leur avons dit clairement: la santé passe avant tout. La santé vient en deuxième position. La santé vient en troisième position. Et nous avons des responsabilités vis-à-vis de leurs familles et envers eux d’être prudents à une époque où règne tant d’incertitude. Nous avons eu des gars qui ont littéralement proposé de faire des matchs dans le désert, en tête-à-tête avec un arbitre, et de passer des tests.

Nous avons eu des gars qui disent simplement: “Cependant, nous pouvons faire passer le mot pendant cette période, rester actifs et faire la promotion sur les réseaux sociaux.” De toute évidence, nous avons refusé les matchs dans le désert. [Laughs] Je ne veux pas mettre personne en danger. Il y a tellement de mesures à prendre pour assurer la santé de tous. Quel est le risque par rapport à la récompense?

Comment ils traiteront le problème:

Nous sommes les mieux équipés pour gérer cela, car nous avons une excellente relation avec notre réseau et une stratégie de 16 mois pour programmer avec eux. Mais en plus de cela, nous avons un réseau de podcasts; nous avons toutes ces différentes façons de monétiser l’entreprise au-delà de notre bibliothèque enregistrée qui remonte à 2002. Nous avons concentré notre bande passante sur l’expansion de notre empreinte mondiale avec des accords en Pologne et au Moyen-Orient et dans quelques autres régions.

Nous avons lancé de nouveaux podcasts et nous sommes sur le point de filmer un pilote télévisé qui sera une émission conceptuelle parlante. Nous trouvons différentes façons de créer du contenu qui intéresse les réseaux, nationaux et étrangers. Vous devez être agile en ces temps, mais beaucoup de gens veulent toujours faire des affaires. Il vous suffit de trouver le bon ajustement. Si nous ne voulons pas produire d’événements en direct avant d’avancer, nous devons trouver des moyens de garder les portes ouvertes.

La doublure argentée de tout cela:

En ne me concentrant pas sur la télévision en direct ou la programmation enregistrée et en faisant la promotion de cela et en faisant des médias pour vendre des billets, j’ai libéré tout ce temps pour développer de nouveaux concepts et me concentrer sur la marchandise. Nous avons vu une augmentation des ventes de T-shirts, et je pense que c’est une réponse aux gens qui disent qu’ils savent que le talent a besoin de notre soutien. La loyauté m’a époustouflé et c’est réconfortant. Je pense que nous avons plus de flexibilité qu’une entreprise massive.

Vous regardez Disney, Endeavour, toutes ces différentes sociétés – elles connaissent une crise de liquidité, car cela prend tellement de temps pour faire fonctionner cette machine, et vous devez continuer à l’alimenter en espèces. Quand cet argent n’arrive pas, il ne peut pas pivoter très facilement, alors que moi. Je suis plus petit. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui gèrent une entreprise comme celle-ci qui disent “dépensons pour être compétitifs”. Ensuite, il y a l’autre chemin qui est un peu moins sexy, mais un peu plus prudent, et dans les heures sombres comme en ce moment, vous pouvez tracer votre parcours un peu plus confortablement.

