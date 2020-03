Le lecteur XFL teste positif pour COVID-19 (Coronavirus)

Comme indiqué sur divers médias, un joueur XFL non identifié a été testé positif pour le coronavirus, a confirmé la ligue samedi.

La ligue déclare que le joueur, qui est membre des Seattle Dragons, a signalé mardi des symptômes au personnel médical de l’équipe et a été placé immédiatement en quarantaine, où il est resté depuis.

Le joueur a reçu le test COVID-19 «dès que possible» puis les résultats du test vendredi.

Selon la ligue, puisqu’ils peuvent choisir de ne pas s’identifier pour le moment, il a seulement mentionné que le joueur participant aux deux précédents matchs de Seattle contre Houston et Saint-Louis était asymptomatique (ne montrant aucun symptôme) à l’époque.

“La ligue alerte les joueurs, le personnel, les fournisseurs et les partenaires associés aux Dragons, Roughnecks et BattleHawks”, a déclaré samedi la XFL dans un communiqué. “La XFL suit de près la situation et prend toutes les mesures nécessaires conformément aux recommandations du CDC.”

La région de Seattle a été l’un des États les plus touchés des États-Unis. L’État de Washington a connu le premier cas connu aux États-Unis et a le plus grand nombre de cas confirmés et de décès dans le pays.

Jusqu’à présent, c’est le seul joueur connu de la ligue à avoir été testé positif pour le coronavirus samedi après-midi.

La XFL a suspendu les opérations de la ligue entièrement au début de la semaine. Au moment du communiqué de presse initial, tous les joueurs de la XFL recevront leur salaire de base et leurs avantages tout au long de la saison régulière, et tous les détenteurs de billets de la XFL recevront des remboursements ou des crédits pour les futurs matchs.