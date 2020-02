Le lieu hôte dévoile le retour du Temple de la renommée sur WWE Raw

Autant que la WWE essaie de canaliser la blessure au scénario subie par le WWE Hall of Famer Edge lors de sa miraculeuse soirée de retour, il serait finalement de retour.

Christian revient à la WWE via Edge-Randy Orton Angle

The Road to Wrestlemania deviendra Classé R avec sa présence lorsqu’il se présentera pour venger l’attaque livrée par Randy Orton. Selon les dernières mises à jour, cela se produit sur WWE Raw en seulement deux semaines.

La Capital One Arena de Washington, DC, annonce maintenant The Rated R Superstar Edge pour l’épisode RAW du 9 mars de la WWE. Ce sera la nuit après 2020 à la carte de la Chambre d’élimination, car nous serons officiellement sur la route de WrestleMania 36. Il n’y aura plus de barrages routiers et il est certain qu’Edge sera de retour pour confirmer son rumeur de match avec Randy Orton à Wrestlemania 36.

Une capture d’écran de la publicité est partagée sur les sites de médias sociaux, révélant le retour très attendu d’Edge. L’arène note que la superstar légendaire sera en direct sur WWE RAW pour donner une mise à jour médicale sur son état. Il a été retiré de la télévision pendant plusieurs semaines après avoir été battu par Randy Orton. C’est arrivé la nuit après son retour dans la compétition sur le ring après 9 ans à travers le Royal Rumble Match à 30.

On ne sait toujours pas si WWE Raw annoncera officiellement l’apparition d’Edge lors de l’émission du 9 mars ou s’il serait là dans une capacité surprenante à chercher son retour sur l’Apex Predator de la WWE. Quoi qu’il en soit, WWE Universe serait ravi de voir le champion du monde à 11 reprises qui est bien parti pour participer à un concours de simple à Wrestlemania depuis 2011.

Pour l’instant, WWE.com a annoncé que Beth Phoenix pour WWE Raw la semaine prochaine fournira une mise à jour médicale sur Edge,

“Peu ou pas de nouvelles ont émergé de l’état d’Edge dans les semaines qui ont suivi l’attaque de Randy Orton contre le Hall of Famer de la WWE. La semaine prochaine, la famille de la Superstar Classé-R rompra son silence lorsque Beth Phoenix arrivera à Raw.

Le Glamazon – un Temple de la renommée de la WWE à part entière et épouse du Edge blessé – reviendra à Team Red pour fournir une mise à jour médicale sur l’ancien champion de la WWE. Phoenix n’a fourni aucun indice sur la direction dans laquelle les choses se dirigent, mais d’une manière ou d’une autre, l’Univers de la WWE aura des réponses quant à ce qui attend la légendaire Superstar… sinon la motivation de l’homme qui l’a mis hors de combat dans le première place.”