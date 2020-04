Le mariage de Becky Lynch et Seth Rollins reporté en raison de l’actualité

Instagram, @beckylynchwwe

Il semble que la crise mondiale de la santé soit en train de jeter une clé dans les travaux de Becky Lynch et Seth Rollins, dont les plans de mariage sont maintenant en suspens en raison de ce qui se passe actuellement dans le monde.

Lynch a commenté la situation dans une récente interview avec EXTRA.ie, déclarant ce qui suit: –

“Écoutez, à la fin de la journée, je vais être avec lui pour toujours. Donc peu importe si nous nous marions le mois prochain ou l’année prochaine ou dans deux jours, c’est tout de même, mais ce serait mieux si ma famille et mes amis pouvaient être là. “

L’actuel Raw Women et l’ancien champion universel de la WWE se fréquentent depuis quelque temps en 2018. Rollins a proposé à Lynch en août, bien que leur temps en tant que couple à l’écran ait été de courte durée, la WWE revenant sur la relation télévisée à la suite d’une réponse divergente du public.

Becky est maintenant championne féminine brute depuis plus d’un an, après avoir défendu avec succès la ceinture qu’elle a prise à Ronda Rousey à WrestleMania 35 contre Shayna Baszler à 36 ans. Rollins est beaucoup plus bas dans l’échelle, avec sa perte de Mania à Kevin Owens une grosse coup.