Le masque de tigre original Satoru Sayama traite des problèmes de santé

PWInsider rapporte que le président du Real Japan Pro Wrestling, Shinma Kotobuki, a annoncé que le masque de tigre original, autrement connu sous le nom de Satoru Sayama, traitait de problèmes de santé majeurs. On dit qu’il est «proche de la maladie de Parkinson» et lui donne du mal à marcher.

RJPW tiendra un événement à Tokyo, au Japon au Korakuen Hall le 19 mars appelé «Original Tiger Mask Satoru Sayama Strong Style Wrestling Vol. 5. “ en hommage. L’espoir est que Sayama pourra comparaître en attendant ce qu’il ressent. La carte comprend:

Kazuyuki Fujita et Takashi Sugiura contre Super Tiger et Daisuke SekimotoUWA Champion de l’Asie-Pacifique Shogun Okamoto contre Hayato Mashita contre Iwasaki KojuMiyako Matsumoto et Takumi Iroha contre AKARI et Saori Anou