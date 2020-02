Le match d’ouverture de XFL attire 3,3 millions de téléspectateurs

Twitter, @ XFL2020

Le match d’ouverture de la XFL entre les D.C. Defenders et les Seattle Dragons a marqué en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs, selon les informations publiées par ABC.

Le match s’est terminé samedi après-midi. Pour le contexte, le match moyen de la NFL a attiré 16,5 millions de téléspectateurs la saison dernière, tandis que l’Alliance du football américain condamnée en 2019 a marqué 2,9 millions pour son match d’ouverture. Les chiffres de la XFL sont nettement plus élevés que les épisodes de WWE Raw et SmackDown de la semaine dernière, qui ont respectivement 2,168 millions et 2,547 millions.

Le jeu Defenders / Guardians a culminé à 4 millions de téléspectateurs. Nous attendons toujours des données pour les autres matchs XFL du week-end.

Il sera intéressant de suivre les tendances d’écoute au cours des prochaines semaines, bien que l’accord télévisé de la XFL devrait garder le projet de Vince McMahon à l’épreuve. Le parcours initial de la ligue a vu les cotes plonger de 84% de la semaine une à la semaine huit, bien que le marché soit très, très différent aujourd’hui par rapport à ce qu’il était en 2001.

L’AAF a fait face à une baisse similaire du nombre de téléspectateurs l’année dernière, ce qui a entraîné la suppression de la ligue avant qu’elle ne puisse terminer sa première saison. Encore une fois, l’accord de la XFL lui donne un filet de sécurité, mais cela vaut toujours la peine d’être noté.