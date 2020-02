Le match du choix du concessionnaire est annoncé pour le PPV du 18e anniversaire de ROH le 13 mars

Lorsque le Pay-per-view du 18e anniversaire du Ring of Honor (ROH) arrive dans le lieu de Sam’s Town Live à Las Vegas, Nevada, le vendredi 13 mars, un «Match du Choix du Concessionnaire» spécial où le gagnant gagne un futur coup de titre de son le choix aura lieu.

L’ajout à la carte PPV ROH 18e anniversaire pour 3/13 a été annoncé par la promotion jeudi après-midi. Les participants qui participeront au match sont Dan Maff, Kenny King, Shane Taylor et Tyler Bateman.

Vous trouverez ci-dessous les files d’attente annoncées pour le PPV du 18e anniversaire du 3/13 ROH, ainsi que l’événement ROH: Passé contre Présent le soir suivant, le 14 mars.

ROH 18e anniversaire PPV (13 mars 2020)

* Le champion de télévision ROH Dragon Lee défend contre Bandido

* Les champions ROH Tag Team Jay Lethal et Jonathan Gresham se défendent contre Villain Enterprises (Marty Scurll & Flip Gordon)

* Les Briscoes contre Dalton Castle et Joe Hendry

* Adam Brooks contre Slex

* Match du concessionnaire: Dan Maff contre Kenny King contre Shane Taylor contre Bateman

ROH passé vs présent (14 mars 2020)

* Jay Briscoe contre Mark Briscoe

* Xavier contre Jay Lethal

* Generation Next (Alex Shelley & Matt Sydal) contre Villain Enterprises (Marty Scurll & Flip Gordon)

* Homicide contre Brody King

* Les Havana Pitbulls (Rocky Romero & Ricky Reyes) contre Bandido & Flamita

* Doug Williams contre Jonathan Gresham

* John Walters contre Mark Haskins

* Delirious & Grizzly Redwood contre Dalton Castle et Joe Hendry

* Sumie Sakai contre Nicole Savoy

