Le meilleur lutteur japonais signe avec la WWE

Twitter, @ 1996Sareee

L’espoir japonais de lutte professionnelle Sareee a finalement signé avec la WWE.

La jeune femme de 23 ans a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter samedi, en publiant ce qui suit: –

Grâce à Lords of Pain, cela se traduit grosso modo par «J’ai décidé de penser à faire de la lutte professionnelle à l’étranger en dehors du Japon. Et l’adhésion à la WWE a été décidée. Je suis soulagé de pouvoir rendre compte correctement à tout le monde. Diffuser la lutte professionnelle des femmes japonaises, Viser le sommet de la WWE, Viser le summum de la lutte professionnelle féminine. Je vais me battre pour ma vie. ”

Casey Michael, de Squared Circle Sirens, qui est toujours à court d’argent en matière de Performance Center, a annoncé que Sareee déménagerait aux États-Unis pour commencer officiellement la WWE le mois prochain.

Sareee a émergé comme l’une des meilleures perspectives de lutte du Japon au cours des dernières années, avec des matchs acclamés avec Meiko Satomura, Chihiro Hashimoto et DASH Chisako tout en remportant les championnats de World Woman Pro-Wrestling Diana et Sendai Girls. Tokyo Sports avait précédemment signalé sa signature l’année dernière, bien que cela n’ait jamais été confirmé et il semble que Sareee ne soit en route qu’au Performance Center maintenant.