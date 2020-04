Le meilleur match de chaque WWE WrestleMania

Le plus grand week-end du calendrier de l’industrie, WrestleMania fait ressortir le meilleur de l’entreprise. C’est, comme on nous l’a dit à maintes reprises, la plus grande étape de toutes; on s’attend à ce que les artistes interprètes ou exécutants relèvent leurs jeux et organisent les matchs de leur carrière.

Cela ne se produit pas toujours, bien sûr – certains prospèrent sous la pression, d’autres non. Mais quand le feu des projecteurs frappe, les grands se lèvent et se montrent pour l’occasion. Nous avons vu certains des meilleurs matchs de la WWE à WrestleManias au fil des ans.

WrestleMania 36, ​​pour des raisons évidentes, va être bizarre. Il est difficile de savoir comment le manque de foule va affecter les choses, difficile de deviner ce que la WWE a dans sa poche pour atténuer cela. Nous devrons attendre et voir.

En attendant, cette incertitude ne devrait pas nous empêcher de célébrer l’une des périodes les plus excitantes de l’année pour être un fan de catch. 35 ans ont remporté des matchs incroyables de stars légendaires nouvelles et anciennes. Certaines cartes sont plus fortes que d’autres, mais chaque année nous apporte quelque chose à célébrer, à retenir …