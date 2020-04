Le meilleur promoteur de boxe, Bob Arum, est intéressé à organiser des combats de boxe au WWE Performance Center

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, la WWE a été qualifiée d ‘«entreprise essentielle» par l’État de Floride. Maintenant, le meilleur promoteur de boxe Bob Arum est intéressé à utiliser le Performance Center de la WWE à Orlando, en Floride, pour se battre. Il prétend qu’il sera bientôt en contact avec Vince McMahon et la WWE sur l’éventualité de combats de boxe ayant lieu au Performance Center. Il a dit ESPN.com le suivant,

“C’est très, très intéressant, et nous allons être en contact avec eux. Il est possible d’utiliser leur installation pour peut-être organiser des événements sans foule.

Nous sommes très proches de Vince [McMahon] et la WWE. Alors voyons, mais on ne parle toujours pas avant juin… Mais tout dépend, toute la réouverture du pays, les différents états, tout se résume à la même chose – des tests, des tests adéquats. Vous ne pouvez pas l’ouvrir et faire en sorte que les athlètes s’affrontent avec des arbitres, des juges, des caméramans, à moins que vous ne puissiez vous assurer que cela est sûr et que la seule façon de vous assurer que cela est sûr est avec des tests. Cela revient à tester.

Ceux-ci vont devoir attendre que vous ayez des spectateurs, ou si les combattants s’énervent, ils devront faire face à un ajustement de leur sac à main car vous aurez coupé une importante source de revenus de l’événement. Par exemple, [Tyson] Fureur et [Deontay] Wilder, la porte était proche de 17 millions de dollars, et cela vient du public qui achète des billets pour le combat. Comment remplacez-vous cela? Eh bien, si vous ne le remplacez pas – alors quelqu’un doit manger ça. “