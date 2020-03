Le #Miranda Show: le Rubik’s Cube de lutte féminine

Miranda et Greg discutent des récents changements de titre dans la lutte féminine et ce que cela signifie pour le paysage dans son ensemble, y compris une discussion approfondie sur Nyla Rose et les sports de compétition.

La

Les partenaires de vie platonique non romantiques préférés de la lutte – Miranda Morales et Greg DeMarco – vous proposent une autre édition du #Miranda Show! Cette semaine, Miranda et Greg discutent des récents changements de titre dans la lutte féminine.

Jordynne Grace est votre nouvelle championne de l’Impact Knockouts – mais sa victoire au titre a-t-elle été oubliée? Est-ce que l’Impact Wrestling a gaspillé une opportunité majeure avec Tessa Blanchard et Taya Valkyrie? Thunder Rosa remporte le Championnat du monde féminin de la NWA – inaugure-t-elle une nouvelle ère pour le titre «Nyla Rose est (enfin) la nouvelle championne féminine d’AEW… mais Kenny Omega peut-elle garder la division à l’avant-plan? Plus une discussion approfondie sur les athlètes transgenres dans et hors du monde de la lutte professionnelle.

