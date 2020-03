Le #Miranda Show: Le WrestleMania le plus étrange de tous les temps

Miranda et Greg plongent dans la multitude de changements apportés à WWE WrestleMania 36 – à quoi s’attendre et que pourrait-il se reproduire à l’avenir?

La

Les PLP gauchers préférés de la lutte – Miranda Morales et Greg DeMarco – vous proposent une autre édition du #Miranda Show!

Les sujets de cette semaine incluent:

Le spectacle déraille tôt, menant au terrain pour un nouveau spectacle! Il est temps de parler d’un WrestleMania de deux nuits! Que pensez-vous des types de match alternatifs que nous pourrions voir cette année? Quelque chose de WrestleMania 36 pourrait-il être reproduit à l’avenir?

